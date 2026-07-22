El chocolate negro es mucho más que un antojo. Además de su sabor intenso, este alimento ha despertado el interés de la comunidad científica por los compuestos naturales que contiene y su posible influencia en el envejecimiento saludable. Investigaciones recientes sugieren que uno de sus ingredientes menos conocidos podría estar relacionado con un mejor estado biológico del organismo, abriendo una nueva línea de estudio sobre cómo ciertos alimentos cotidianos pueden contribuir al bienestar a largo plazo. Aunque los expertos insisten en que no se trata de consumir grandes cantidades de chocolate, sí consideran que estos hallazgos ayudan a comprender el papel que tiene la alimentación en el cuidado de la salud y el paso de los años.

La teobromina, el compuesto que captó la atención de los científicos

Un estudio desarrollado por investigadores del King’s College de Londres y publicado en la revista Aging identificó a la teobromina, una sustancia presente de forma natural en el cacao y estrechamente emparentada con la cafeína, como un compuesto que podría estar vinculado con un envejecimiento biológico más lento. Para llegar a esa conclusión, los especialistas compararon los niveles de esta molécula en la sangre de distintas personas con indicadores asociados a la edad biológica.

Qué reveló la investigación

De acuerdo con Jordana Bell, profesora de Epigenómica y autora principal del trabajo, los resultados mostraron una relación entre la presencia de teobromina y marcadores que reflejan un organismo biológicamente más joven. La investigadora aclaró que el estudio no busca incentivar un mayor consumo de chocolate negro, sino aportar nuevas evidencias sobre cómo determinados componentes presentes en alimentos de uso cotidiano podrían ofrecer pistas para promover una vida más saludable y una mayor longevidad.

Otros beneficios que ofrece el chocolate con alto contenido de cacao

Las propiedades del chocolate negro han sido analizadas en numerosas investigaciones debido a su riqueza en magnesio y flavonoides, compuestos con reconocida acción antioxidante. Cuando se consume con moderación y se eligen variedades con un alto porcentaje de cacao, este alimento puede formar parte de una dieta equilibrada. Los flavonoides, además, ayudan a proteger las células del daño oxidativo, favorecen la salud cardiovascular y también se han asociado con mejoras en el estado de ánimo y algunas funciones cognitivas.

Harvard también destaca sus efectos sobre la salud

La Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard señala que optar por chocolate negro en lugar de chocolate con leche podría estar relacionado con un menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Según Binkai Liu, autor principal de esa investigación, pequeñas decisiones dentro de la alimentación diaria, como escoger una versión con mayor concentración de cacao y menos azúcar, pueden traducirse en beneficios para la salud con el paso del tiempo. Por ello, los especialistas coinciden en que la clave no está en consumir más chocolate, sino en elegir mejor y mantener siempre una dieta variada y equilibrada.