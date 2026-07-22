Por Redacción EC

El chocolate negro es mucho más que un antojo. Además de su sabor intenso, este alimento ha despertado el interés de la comunidad científica por los compuestos naturales que contiene y su posible influencia en el envejecimiento saludable. Investigaciones recientes sugieren que uno de sus ingredientes menos conocidos podría estar relacionado con un mejor estado biológico del organismo, abriendo una nueva línea de estudio sobre cómo ciertos alimentos cotidianos pueden contribuir al bienestar a largo plazo. Aunque los expertos insisten en que no se trata de consumir grandes cantidades de chocolate, sí consideran que estos hallazgos ayudan a comprender el papel que tiene la alimentación en el cuidado de la salud y el paso de los años.