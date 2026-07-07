00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Perú se ha convertido en el octavo país con más exportaciones de cacao en el mundo.
El Perú se ha convertido en el octavo país con más exportaciones de cacao en el mundo.
/ Maliflac/Pixabay
Por Agencia EFE

El análisis genético de cientos de árboles de cultivos tradicionales de cacao en fincas en Perú ha revelado cuatro nuevas variedades que no habían sido identificadas hasta ahora y que podrían ayudar a mejorar la conservación de este producto y optimizar la industria del cacao peruano.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.