(Foto: Difusión)
(Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Bajo el lema “Cacao peruano, sabor que inspira al mundo”, se llevará a cabo desde el jueves 16 de julio la décimo séptima edición del Salón del Cacao y Chocolate Internacional, un evento que se enfoca en la promoción de los chocolates de origen y que ya es la principal vitrina del cada vez más reconocido cacao peruano.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.