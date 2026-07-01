Bajo el lema “Cacao peruano, sabor que inspira al mundo”, se llevará a cabo desde el jueves 16 de julio la décimo séptima edición del Salón del Cacao y Chocolate Internacional, un evento que se enfoca en la promoción de los chocolates de origen y que ya es la principal vitrina del cada vez más reconocido cacao peruano.

Este encuentro especializado se llevará a cabo desde hasta el domingo 19 de julio. La organización proyecta congregar a más de 35 mil visitantes durante los cuatro días de su desarrollo en la capital peruana.

La presidenta de la Asociación Peruana de Productores de Cacao (APPCACAO) y del Comité Organizador, Martha Lanares Salas, destacó el proceso de evolución que ha experimentado este encuentro especializado que ya se acerca a las dos décadas de existencia.

“Hace diecisiete años iniciamos este proyecto con el propósito de visibilizar el cacao peruano y acercar a nuestros productores a los mercados nacionales e internacionales. Hoy nos hemos consolidado como uno de los principales espacios especializados de América Latina, promoviendo la competitividad, la innovación y el reconocimiento internacional de nuestro cacao y chocolate”, dijo Lanares.

(Foto: Difusión)

Un evento cargado de actividades

Actualmente, el Perú es el primer país productor de cacao en América Latina y cuenta con la licencia oficial del Salon du Chocolat de París. De acuerdo con las declaraciones de la dirigente sectorial. “Este importante logro fortalece la presencia internacional de nuestro cacao y chocolate y nos permite proyectar al Perú en las más importantes vitrinas especializadas del mundo”, indicó Lanares.

Para la edición de 2026, la organización seleccionó a Canadá como el país invitado, debido a su rol como transformador del recurso en chocolate. Los datos de mercado indican que el consumo anual por persona en dicho territorio se sitúa entre los 6 y 7 kilogramos, con preferencia en productos orgánicos y de origen.

La infraestructura del evento albergará más de 200 stands dedicados a la exhibición y comercialización de productos. En estos espacios participarán empresas chocolateras, proveedores de tecnología especializada y entidades del sector público y privado. Esta cadena productiva constituye el sustento de miles de familias ubicadas en las regiones de la Amazonía peruana.

Asimismo, se desarrollará una intensa agenda de actividades que incluye

• VIII ⁠Foro Latinoamericano del Cacao y Chocolate

• ⁠XX Concurso Nacional de Cacao de Calidad.

• ⁠X Concurso Nacional de Chocolate Peruano.

• ⁠Sala de Innovación y Tecnología para la cadena cacaotera.

• Concurso de Esculturas en Chocolate.

• Ruedas de negocios y espacios de articulación comercial.

• Catas especializadas y experiencias sensoriales.

• Maridajes con productos peruanos.

• Talleres interactivos para niños a través del programa Choco Kids.

• Campeonato Nacional de Heladería Artesanal