Bajo el lema “Cacao peruano, sabor que inspira al mundo”, se llevará a cabo desde el jueves 16 de julio la décimo séptima edición del Salón del Cacao y Chocolate Internacional, un evento que se enfoca en la promoción de los chocolates de origen y que ya es la principal vitrina del cada vez más reconocido cacao peruano.
Bajo el lema “Cacao peruano, sabor que inspira al mundo”, se llevará a cabo desde el jueves 16 de julio la décimo séptima edición del Salón del Cacao y Chocolate Internacional, un evento que se enfoca en la promoción de los chocolates de origen y que ya es la principal vitrina del cada vez más reconocido cacao peruano.
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Este encuentro especializado se llevará a cabo desde hasta el domingo 19 de julio. La organización proyecta congregar a más de 35 mil visitantes durante los cuatro días de su desarrollo en la capital peruana.
La presidenta de la Asociación Peruana de Productores de Cacao (APPCACAO) y del Comité Organizador, Martha Lanares Salas, destacó el proceso de evolución que ha experimentado este encuentro especializado que ya se acerca a las dos décadas de existencia.
“Hace diecisiete años iniciamos este proyecto con el propósito de visibilizar el cacao peruano y acercar a nuestros productores a los mercados nacionales e internacionales. Hoy nos hemos consolidado como uno de los principales espacios especializados de América Latina, promoviendo la competitividad, la innovación y el reconocimiento internacional de nuestro cacao y chocolate”, dijo Lanares.
Un evento cargado de actividades
Actualmente, el Perú es el primer país productor de cacao en América Latina y cuenta con la licencia oficial del Salon du Chocolat de París. De acuerdo con las declaraciones de la dirigente sectorial. “Este importante logro fortalece la presencia internacional de nuestro cacao y chocolate y nos permite proyectar al Perú en las más importantes vitrinas especializadas del mundo”, indicó Lanares.
Para la edición de 2026, la organización seleccionó a Canadá como el país invitado, debido a su rol como transformador del recurso en chocolate. Los datos de mercado indican que el consumo anual por persona en dicho territorio se sitúa entre los 6 y 7 kilogramos, con preferencia en productos orgánicos y de origen.
La infraestructura del evento albergará más de 200 stands dedicados a la exhibición y comercialización de productos. En estos espacios participarán empresas chocolateras, proveedores de tecnología especializada y entidades del sector público y privado. Esta cadena productiva constituye el sustento de miles de familias ubicadas en las regiones de la Amazonía peruana.
Asimismo, se desarrollará una intensa agenda de actividades que incluye
• VIII Foro Latinoamericano del Cacao y Chocolate
• XX Concurso Nacional de Cacao de Calidad.
• X Concurso Nacional de Chocolate Peruano.
• Sala de Innovación y Tecnología para la cadena cacaotera.
• Concurso de Esculturas en Chocolate.
• Ruedas de negocios y espacios de articulación comercial.
• Catas especializadas y experiencias sensoriales.
• Maridajes con productos peruanos.
• Talleres interactivos para niños a través del programa Choco Kids.
• Campeonato Nacional de Heladería Artesanal
El XVII Salón del Cacao y Chocolate Internacional se realizará del 16 al 19 de julio en el Centro de Convenciones de Lima, San Borja.
Las entradas están disponibles en Joinnus. El precio general de la entrada es de 23 soles.
El Comité Organizador de la actividad está compuesto por entidades estatales como DEVIDA, PROMPERÚ, MINCETUR, MIDAGRI, PRODUCE, MINAM y el Ministerio de Relaciones Exteriores. A este grupo se suman APPCACAO, SOCODEVI Perú y los gobiernos regionales de Ucayali y Piura.
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