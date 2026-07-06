Por Redacción EC

El 7 de julio se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Cacao, una fecha especial en la que se rinde homenaje a las propiedades y beneficios de esta fruta tan apreciada. Es por ello que este día es considerado un día especial para más de un amante de este importante alimento. En esta nota te contaremos cuál es su origen y cómo es que se celebra en el mundo.

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