Una peculiar efeméride tiene lugar en el mes de octubre. Se trata del Día Mundial del Ahorro de Energía, una iniciativa que nació a partir del activismo social y que busca crear conciencia acerca del cuidado del planeta. Es por eso que en esta nota te contaremos más detalles acerca de esta importante fecha para algunos conservacionistas de la naturaleza, además de que es importante para la humanidad entera.

QUÉ ES EL DÍA MUNDIAL DEL AHORRO DE ENERGÍA

Según la Sociedad Europea de Formación, el Día Mundial del Ahorro de Energía se celebra el 21 de octubre y es fundamental lo que representa y por qué fue creado, siendo el medio ambiente un entorno del que dependen todos los seres humanos.

Esta fecha es importante para llamar a la reflexión sobre la importancia del cuidado del medio ambiente y del planeta, único, maravilloso y extraordinario. Su cuidado y preservación es una obligación que recae en todos.

El Día Mundial del Ahorro de Energía nació en 2012 gracias a la iniciativa del Foro Energético Mundial (World energy Forum) para impulsar el acceso universal a la energía.

El objetivo principal del Día Mundial del Ahorro de Energía es asegurar el acceso a energía factible, fiable y actual para todos en 2030, recalcando el papel esencial que lleva a cabo la energía en promover el crecimiento económico, el desarrollo humano y la sostenibilidad ambiental.