Cada 20 de octubre se celebra el Día Internacional del Chef. Una fecha en la que se rinde homenaje a los artistas de la cocina, quienes le dan personalidad a los diferentes platos que millones de personas consumen en el planeta. Uno de los aspectos más antiguos de la cultura humana se ha representado en la cocina. Los platos que representan una época o una región suelen traer consigo una historia, olores, sabores y nombres propios detrás de su creación.

El disfrute gastronómico suele ser responsabilidad de los chefs, quienes no solo se encargan de entregar el mejor sabor posible a sus comensales, sino de darles una experiencia sensorial completa. Donde el gusto, el olfato y la vista se dan la mano para apreciar una obra de arte presentada sobre un plato.

La fecha fue propuesta por la Asociación Mundial Culinaria (WACS) con la finalidad de fomentar la conciencia respecto a la importancia que tiene esta profesión. Los chefs, además de alegrar los paladares de millones de personas, forman parte de una importante cadena de producción que parte desde la agricultura y termina en la mesa.

MITSUHARU TSUMURA CHEF DEL RESTAURANTE MAIDO ESPECIAL 30 AÑOS REVISTA SOMOS 16/06/2017 / VICTOR IDROGO

Para que esto sea posible, los chefs estudian y se especializan en sabores, aromas, técnicas, cortes, cocciones, nutrientes, colores y más para crear. Los platos y cartas que crean o proponen suelen ser producto de un minucioso proceso de estudio y selección. Todo para lograr la conquista plena de los sentidos.

Según las referencias históricas, el primer chef conocido es Marie-Antoine Carême, quien nació en 1784 en Francia. También es conocido como el padre de la pastelería moderna y precursor de la alta gastronomía. Fue él quien introdujo la higiene, el orden, los tecnicismos y la presentación de los platos al darles un marco estético a la comida.

'Central', el restaurante del chef Virgilio Martínez, fue elegido como el mejor del mundo. / Victor Vasquez

Como se sabe, la palabra chef no se refiere solo a cualquiera capaz de cocinar, sino que es un término que nace de la palabra francesa que se usa para designar al “jefe”. Por ello, quien es chef no solo diseña platos de comida, sino que es capaz de organizar a todo un equipo para producir una serie de platos y experiencias en la cocina de un restaurante.

El chef también se encarga de elaborar un proyecto o menú que parte de una idea que tiene como principal objetivo enviar un mensaje al comensal. Con un plato, el chef puede traer una época, un lugar o un recuerdo, entre otras sensaciones. Por ello, su profesión es considerada un arte, ya que se expresan emociones, ideas y una visión mediante la comida.