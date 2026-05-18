Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Boston, la capital de Massachusetts, tiene mucho que ofrecer a sus visitantes.
Boston, la capital de Massachusetts, tiene mucho que ofrecer a sus visitantes.
/ Melvyn Arce Ruiz
Por Melvyn Arce Ruiz

Puede que Boston no sea la primera ciudad que viene a la mente al planificar un viaje por los Estados Unidos, pero basta con llegar para entender por qué conquista tan rápido. Hay algo en su ritmo amable y pausado que te recibe casi con complicidad desde el primer momento. Apenas sales del aeropuerto, te encuentras con uno de los sistemas de transporte público más antiguos y eficientes del país: buses que conectan sin costo con el metro, el famoso “T”, puerta de entrada a la ciudad y a todo lo que tiene por ofrecer.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.