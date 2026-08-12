Boston tendrá su propia cita con el eclipse solar del 12 de agosto de 2026, aunque el fenómeno no llegará a ser total desde la ciudad. En esta nota podrás consultar a qué hora comenzará el eclipse, cuánto tiempo permanecerá visible y dónde verlo EN VIVO, tanto presencialmente desde Boston como mediante una retransmisión online.

La ciudad de Massachusetts se encuentra fuera de la estrecha franja en la que la Luna llegará a ocultar completamente el Sol. En Boston, en cambio, los observadores podrán contemplar cómo el satélite cubre una parte del disco solar durante las primeras horas de la tarde, con una cobertura máxima del 16%, por lo que las condiciones de observación serán diferentes a las de las zonas que sí experimentarán la totalidad. A continuación, repasamos los horarios del eclipse en Boston, su duración y las alternativas para seguirlo EN DIRECTO.

Un eclipse solar es un fenómeno astronómico que ocurre cuando la Luna se coloca exactamente entre la Tierra y el Sol. (Foto: Gleive Marcio Rodrigues de Souza / Pexels) / Gleive Marcio Rodrigues de Souza

¿A qué hora comenzará y cuánto durará el eclipse solar en Boston?

En Boston, el eclipse solar del 12 de agosto comenzará a las 13:01 horas (EDT), alcanzará su máximo a las 13:55, cuando la Luna cubrirá aproximadamente el 16 % del disco solar, y terminará a las 14:46. En total, el fenómeno será visible durante alrededor de 1 hora y 44 minutos. La NASA confirma estos horarios y señala expresamente que Boston verá un eclipse parcial, no total.

¿Dónde ver EN DIRECTO el eclipse solar en Boston?

Quienes quieran el eclipse solar presencialmente desde Boston podrán hacerlo siempre que cuenten con un lugar desde el que tengan una visión despejada del cielo, pero deberán utilizar gafas homologadas para eclipses o un visor solar seguro durante todo el eclipse, ya que al tratarse de una fase parcial nunca será seguro mirar directamente al Sol. Para seguirlo EN DIRECTO online, la NASA ofrecerá cobertura oficial a partir de las 13:15 EDT a través de NASA+, además de YouTube, X, Facebook, Instagram, Twitch y otras plataformas.