El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 captará la atención de millones de personas en el hemisferio norte. Aunque el fenómeno será total en zonas específicas de Groenlandia, Islandia, España, Portugal y el norte de Rusia, en Estados Unidos se observará como un eclipse parcial: la Luna cubrirá solo una fracción del disco solar .

La visibilidad no será uniforme. Alaska concentrará los mayores porcentajes de ocultación solar dentro del territorio estadounidense, mientras que Maine y otros estados del noreste tendrán las mejores condiciones en los 48 estados contiguos. Si planeas mirar al cielo, aquí tienes las ciudades, horarios y claves para no perderte este singular encuentro astronómico.

El próximo eclipse solar ocurrirá el 12 de agosto y será visible de manera parcial en distintas zonas de Estados Unidos. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿Dónde se verá el eclipse solar en Estados Unidos?

El eclipse parcial será visible en una franja amplia del norte de Estados Unidos, desde Alaska hasta sectores de Carolina del Norte. Sin embargo, el tamaño aparente del “mordisco” lunar sobre el Sol dependerá de la ubicación del observador: cuanto más cerca se esté de la trayectoria de totalidad, mayor será el porcentaje de cobertura.

En términos astronómicos, Estados Unidos se ubicará dentro de la penumbra, la región exterior de la sombra lunar donde el Sol no queda bloqueado por completo. La umbra, o núcleo oscuro que permite contemplar un eclipse total, no tocará territorio estadounidense en esta ocasión.

Por ello, no habrá oscuridad total, corona solar visible ni un descenso perceptible de la luminosidad diurna como el experimentado durante el eclipse total de 2024. Aun así, el evento ofrecerá una excelente oportunidad para observar la mecánica celeste en acción.

Alaska tendrá la mayor visibilidad del eclipse

Alaska será el estado con mejor panorama para seguir el eclipse solar parcial del 12 de agosto. Fairbanks lidera la lista nacional con una cobertura máxima estimada de 37% del disco solar , seguida por Anchorage, donde la Luna ocultará cerca de 28% del Sol.

La fase parcial ocurrirá durante la mañana en Alaska, una condición que exige considerar dos factores: un horizonte oriental despejado y la meteorología local. La nubosidad puede ser el principal obstáculo, incluso en las ciudades con mayor magnitud de eclipse.

Juneau también tendrá una observación relevante, con 17% de cobertura . Aunque el porcentaje es menor, una ventana de cielo despejado bastará para apreciar la silueta lunar avanzando sobre el borde solar mediante filtros certificados.

Maine y el noreste continental, las mejores zonas

Dentro de Estados Unidos continental, Maine se posiciona como el mejor estado para ver el eclipse. Bangor alcanzará una cobertura de 24%, mientras que Portland llegará a 19%; ambos registros superan a los de Boston, Nueva York y Filadelfia.

Massachusetts también tendrá una ventana atractiva. En Boston, el máximo se producirá a la 1:55 p. m. hora local, con 16% del Sol cubierto. Más al sur, el eclipse será visible, pero notablemente más sutil: Nueva York registrará 9%, Filadelfia 7% y Washington D. C. apenas 4%.

Este gradiente es clave para entender por qué no todas las ciudades vivirán el mismo espectáculo. La geometría Sol-Luna-observador modifica la magnitud observable: unos pocos cientos de kilómetros pueden elevar de forma clara el porcentaje de ocultación.

Estados y ciudades con mayor cobertura para ver el eclipse solar en EE.UU.

La siguiente tabla reúne algunos de los puntos estadounidenses más destacados, con horas locales. El dato de cobertura indica la fracción máxima del disco solar que quedará oculto por la Luna.

Estado Ciudad Inicio Máximo Cobertura solar Fin Alaska Fairbanks 7:37 a. m. 8:27 a. m. 37% 9:18 a. m. Alaska Anchorage 7:36 a. m. 8:21 a. m. 28% 9:09 a. m. Maine Bangor 12:54 p. m. 1:53 p. m. 24% 2:49 p. m. Maine Portland 12:57 p. m. 1:53 p. m. 19% 2:27 p. m. Alaska Juneau 7:41 a. m. 8:24 a. m. 17% 9:08 a. m. Massachusetts Boston 1:01 p. m. 1:55 p. m. 16% 2:46 p. m. Nueva York Nueva York 1:07 p. m. 1:54 p. m. 9% 2:38 p. m. Pensilvania Filadelfia 1:11 p. m. 1:53 p. m. 7% 2:35 p. m.

Estos son horarios y porcentajes seleccionados por la NASA.

Cómo observar el eclipse solar de forma segura

Un eclipse parcial nunca debe mirarse directamente sin protección adecuada. Las gafas de sol convencionales, por oscuras que parezcan, no bloquean la radiación solar peligrosa; utiliza únicamente lentes para eclipses o visores solares que cumplan la norma ISO 12312-2.

Tampoco observes el Sol mediante cámaras, binoculares o telescopios si estos no tienen un filtro solar especializado colocado en la parte frontal. La óptica concentra la radiación y puede ocasionar lesiones oculares graves incluso durante una fase parcial.

Una alternativa segura y accesible es el proyector estenopeico: una pequeña perforación sobre una cartulina proyecta la imagen del Sol en otra superficie, permitiendo seguir el avance de la Luna sin mirar al astro directamente. Si las nubes cubren tu ciudad, la NASA transmitirá el eclipse en vivo desde la 1:15 p. m., hora del Este.

NASA transmitirá en vivo el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 desde las 1:15 p. m. EDT. La señal podrá seguirse a través de NASA+, NASA Live, YouTube, Netflix, X y Amazon Prime. En España, la emisión comenzará a las 7:15 p. m., mientras que la totalidad llegará a León a las 8:28 p. m., Zaragoza a las 8:29 p. m. y Valencia a las 8:32 p. m. En Estados Unidos el eclipse será parcial, pero la transmisión permitirá seguir la fase total desde otros lugares de la trayectoria. (VIDEO: NASA / YouTube)