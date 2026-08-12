Revisa cuál es el mapa de los estados dentro de USA desde donde podrá ser visible el eclipse solar parcial, que se llevará a cabo este miércoles 12 de agosto de 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini)
Revisa cuál es el mapa de los estados dentro de USA desde donde podrá ser visible el eclipse solar parcial, que se llevará a cabo este miércoles 12 de agosto de 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini)
/ Piero Hatto
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Mapa del eclipse solar en Estados Unidos: estados y ciudades donde será visible

Este mapa te indica cuáles son los estados de USA desde donde se podrá observar el eclipse solar de este miércoles 12 de agosto. Son un total de 25 estados desde donde será visible y todos se encuentran ubicados especialmente en el noreste del país.

Conoce el mapa con los estados de Estados Unidos desde donde será visible el eclipse solar parcial de este miércoles 12 de agosto de 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)
Conoce el mapa con los estados de Estados Unidos desde donde será visible el eclipse solar parcial de este miércoles 12 de agosto de 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)
/ Piero Hatto

Además, aquí te dejaré con la lista completa de los 25 estados de USA desde donde podrás observar el eclipse solar parcial, así como también la hora de inicio, finalización y el grado de visibilidad.

EstadoTipoInicio aprox.Final aprox.Visibilidad
AlaskaParcial7:34 a. m. AKDT9:31 a. m. AKDTHasta 28%
MontanaParcial10:27 a. m. MDT11:15 a. m. MDTParcial
Dakota del NorteParcial10:27 a. m. MDT*12:36 p. m. CDT*Baja a moderada
Dakota del SurParcial11:50 a. m. CDT12:21 p. m. CDTMuy baja
MinnesotaParcial11:28 a. m. CDT12:57 p. m. CDTModerada
WisconsinParcial11:39 a. m. CDT1:01 p. m. CDTBaja
IowaParcial12:09 p. m. CDT12:28 p. m. CDTMuy baja
IllinoisParcial12:09 p. m. CDT12:44 p. m. CDTMuy baja
MichiganParcial12:35 p. m. EDT2:13 p. m. EDTModerada
IndianaParcial1:09 p. m. EDT1:58 p. m. EDTBaja
OhioParcial1:03 p. m. EDT2:17 p. m. EDTBaja
PensilvaniaParcial1:01 p. m. EDT2:36 p. m. EDTBaja
Nueva YorkParcial12:51 p. m. EDT2:44 p. m. EDTModerada
VermontParcial12:52 p. m. EDT2:43 p. m. EDTModerada
Nuevo HampshireParcial12:52 p. m. EDT2:46 p. m. EDTModerada
MaineParcial12:47 p. m. EDT2:52 p. m. EDTHasta 21%
MassachusettsParcial12:59 p. m. EDT2:49 p. m. EDTHasta 16%
Rhode IslandParcial1:02 p. m. EDT2:46 p. m. EDTBaja-moderada
ConnecticutParcial1:02 p. m. EDT2:44 p. m. EDTBaja-moderada
Nueva JerseyParcial1:05 p. m. EDT2:39 p. m. EDTBaja
DelawareParcial1:12 p. m. EDT2:34 p. m. EDTBaja
MarylandParcial1:12 p. m. EDT2:34 p. m. EDTBaja
VirginiaParcial1:16 p. m. EDT2:33 p. m. EDTMuy baja
Virginia OccidentalParcial1:11 p. m. EDT2:25 p. m. EDTBaja
KentuckyParcial1:40 p. m. EDT1:45 p. m. EDTMuy baja
Carolina del NorteParcial1:30 p. m. EDT2:28 p. m. EDTMuy baja
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