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Mapa del eclipse solar en Estados Unidos: estados y ciudades donde será visible

Este mapa te indica cuáles son los estados de USA desde donde se podrá observar el eclipse solar de este miércoles 12 de agosto. Son un total de 25 estados desde donde será visible y todos se encuentran ubicados especialmente en el noreste del país.

Conoce el mapa con los estados de Estados Unidos desde donde será visible el eclipse solar parcial de este miércoles 12 de agosto de 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT) / Piero Hatto

Además, aquí te dejaré con la lista completa de los 25 estados de USA desde donde podrás observar el eclipse solar parcial, así como también la hora de inicio, finalización y el grado de visibilidad.

Estado Tipo Inicio aprox. Final aprox. Visibilidad Alaska Parcial 7:34 a. m. AKDT 9:31 a. m. AKDT Hasta 28% Montana Parcial 10:27 a. m. MDT 11:15 a. m. MDT Parcial Dakota del Norte Parcial 10:27 a. m. MDT* 12:36 p. m. CDT* Baja a moderada Dakota del Sur Parcial 11:50 a. m. CDT 12:21 p. m. CDT Muy baja Minnesota Parcial 11:28 a. m. CDT 12:57 p. m. CDT Moderada Wisconsin Parcial 11:39 a. m. CDT 1:01 p. m. CDT Baja Iowa Parcial 12:09 p. m. CDT 12:28 p. m. CDT Muy baja Illinois Parcial 12:09 p. m. CDT 12:44 p. m. CDT Muy baja Michigan Parcial 12:35 p. m. EDT 2:13 p. m. EDT Moderada Indiana Parcial 1:09 p. m. EDT 1:58 p. m. EDT Baja Ohio Parcial 1:03 p. m. EDT 2:17 p. m. EDT Baja Pensilvania Parcial 1:01 p. m. EDT 2:36 p. m. EDT Baja Nueva York Parcial 12:51 p. m. EDT 2:44 p. m. EDT Moderada Vermont Parcial 12:52 p. m. EDT 2:43 p. m. EDT Moderada Nuevo Hampshire Parcial 12:52 p. m. EDT 2:46 p. m. EDT Moderada Maine Parcial 12:47 p. m. EDT 2:52 p. m. EDT Hasta 21% Massachusetts Parcial 12:59 p. m. EDT 2:49 p. m. EDT Hasta 16% Rhode Island Parcial 1:02 p. m. EDT 2:46 p. m. EDT Baja-moderada Connecticut Parcial 1:02 p. m. EDT 2:44 p. m. EDT Baja-moderada Nueva Jersey Parcial 1:05 p. m. EDT 2:39 p. m. EDT Baja Delaware Parcial 1:12 p. m. EDT 2:34 p. m. EDT Baja Maryland Parcial 1:12 p. m. EDT 2:34 p. m. EDT Baja Virginia Parcial 1:16 p. m. EDT 2:33 p. m. EDT Muy baja Virginia Occidental Parcial 1:11 p. m. EDT 2:25 p. m. EDT Baja Kentucky Parcial 1:40 p. m. EDT 1:45 p. m. EDT Muy baja Carolina del Norte Parcial 1:30 p. m. EDT 2:28 p. m. EDT Muy baja