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Rosa Jiménez Saher, nació en Lima y se dedicó por 41 años a ser modelo de figura humana, donde participó en sesiones académicas que formaron a generaciones de artistas. FOTOS: JOEL ALONZO/GEC
Rosa Jiménez Saher, nació en Lima y se dedicó por 41 años a ser modelo de figura humana, donde participó en sesiones académicas que formaron a generaciones de artistas. FOTOS: JOEL ALONZO/GEC
/ JOEL ALONZO
Por Ángel Navarro Quevedo

El retiro parece haber desnudado la verdadera pasión de la señora Rosa Jiménez Saher: volver a ser una musa de la Escuela Nacional de Bellas Artes. A sus 85 años, su mayor deseo no es abrigarse para el invierno, sino volverse a quitar la ropa. Que los artistas pinten, esculpan y dibujen con exactitud sus trazos de mujer delgada y pequeña. De tres a siete de la tarde, como antes, sin apuro. Y luego regresar a casa antes de que empiece la novela. “Bonitas, pero ellas no sabrían cómo posar”, dice, entre risas, pensando en Fatmagul y Sheherazade. Y en esa frase hay más oficio que burla.

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