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Resumen

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Ante la falta de un sistema de abastecimiento, los vecinos de Punchana, Iquitos, recurren a tanques para almacenar el agua de lluvia y cubrir sus necesidades. Beber el agua del río no es una opción por la contaminación.
Ante la falta de un sistema de abastecimiento, los vecinos de Punchana, Iquitos, recurren a tanques para almacenar el agua de lluvia y cubrir sus necesidades. Beber el agua del río no es una opción por la contaminación.
/ César Campos
Por Jorge Chávez Noriega

Una paradoja difícil de entender persiste en Iquitos, en el corazón de la Amazonía peruana. Muchas comunidades, a pesar de vivir rodeadas de agua, no cuentan con acceso seguro a este recurso para su consumo diario. Nosotros mismos lo comprobamos durante un recorrido por el distrito de Punchana, donde decenas de familias deben comprar agua en condiciones precarias o recogerla de tanques que se abastecen con la lluvia.

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