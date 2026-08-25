CGTP Loreto suspende medida de fuerza y anuncia reunión con representantes de la PCM en Iquitos. (Foto: Captura / Canal N)
CGTP Loreto suspende medida de fuerza y anuncia reunión con representantes de la PCM en Iquitos. (Foto: Captura / Canal N)
Por Redacción EC

La CGTP Loreto suspendió el paro regional de 48 horas que había iniciado este martes 25 de agosto en Iquitos, luego de alcanzar un acuerdo para abrir un espacio de diálogo con el Gobierno. La medida había generado bloqueos de calles y carreteras, además de movilizaciones y quema de llantas en distintos puntos de la ciudad.

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