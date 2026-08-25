La CGTP Loreto suspendió el paro regional de 48 horas que había iniciado este martes 25 de agosto en Iquitos, luego de alcanzar un acuerdo para abrir un espacio de diálogo con el Gobierno. La medida había generado bloqueos de calles y carreteras, además de movilizaciones y quema de llantas en distintos puntos de la ciudad.

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La paralización fue convocada desde las 00:00 horas por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) base Loreto, el sindicato de choferes de la provincia y diversas organizaciones sociales. Entre sus principales demandas figuraban el incremento del precio de los combustibles, acciones contra la minería ilegal y una solución a los constantes cortes del servicio de energía eléctrica.

Gremios levantan bloqueos tras suspensión del paro regional de 48 horas. (Foto: Captura / Canal N)

El secretario general de la CGTP Loreto, Reinaldo Tuanama, confirmó la suspensión de la medida de fuerza luego de sostener una reunión con el senador por Loreto Juan Carlos del Águila. Según informó, en el encuentro se acordó iniciar una negociación formal antes de continuar con nuevas acciones de protesta.

Tras este acuerdo, la CGTP y los dirigentes del sindicato de choferes dejaron sin efecto la convocatoria a nuevas manifestaciones y dispusieron el restablecimiento del tránsito. Los bloqueos de carreteras y la quema de llantas registrados durante las primeras horas de la jornada fueron levantados.

La CGTP Loreto suspendió el paro de 48 horas anunciado en Iquitos. Representantes de la PCM llegarán este miércoles para instalar una mesa de diálogo con los gremios locales



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Representantes de la PCM llegarán a Iquitos

Como parte de los acuerdos alcanzados, una comitiva de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) llegará a Iquitos este miércoles 26 de agosto. Los representantes del Poder Ejecutivo se reunirán con las bases de la CGTP y los voceros del sindicato de choferes.

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Durante la reunión, los dirigentes expondrán sus demandas y se evaluarán alternativas de solución a los problemas planteados por los gremios.

La dirigencia de la CGTP Loreto hizo un llamado a la población para que retome sus actividades cotidianas con normalidad. Los gremios señalaron que permanecerán a la espera de las propuestas y acuerdos que se alcancen durante la reunión con los representantes del Gobierno.

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