De las aulas a una redacción y un set de TV: así es la experiencia para jóvenes que impulsa América Multimedia y El Comercio
De las aulas a una redacción y un set de TV: así es la experiencia para jóvenes que impulsa América Multimedia y El Comercio
Por Redacción EC

Pasar de las aulas a conocer cómo funciona una redacción periodística, los espacios de producción de televisión y las nuevas herramientas utilizadas por la industria de contenidos. Esa es la propuesta de Residencia Estudiantil, una iniciativa de América Multimedia y El Comercio que ya ha desarrollado cuatro generaciones y ha recibido participantes de distintas regiones del Perú.

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