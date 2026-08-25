Pasar de las aulas a conocer cómo funciona una redacción periodística, los espacios de producción de televisión y las nuevas herramientas utilizadas por la industria de contenidos. Esa es la propuesta de Residencia Estudiantil, una iniciativa de América Multimedia y El Comercio que ya ha desarrollado cuatro generaciones y ha recibido participantes de distintas regiones del Perú.

El programa propone una experiencia principalmente práctica. Su metodología distribuye el aprendizaje en 70% práctico, 20% social y 10% teórico, con actividades que permiten a estudiantes y jóvenes profesionales acercarse directamente a los procesos y dinámicas de trabajo de los medios.

De las aulas a una redacción y un set de TV: así es la experiencia para jóvenes que impulsa América Multimedia y El Comercio

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Para ello, los participantes recorren y desarrollan experiencias de aprendizaje en Santa Beatriz, América Estudios en Pachacámac y El Comercio. La propuesta abarca desde televisión y entretenimiento hasta periodismo y transformación digital.

Periodismo, producción y nuevas tecnologías

El contenido de Residencia Estudiantil refleja también los cambios que atraviesa actualmente la industria. Las actividades incluyen producción audiovisual, periodismo, branded content, narrativas digitales, inteligencia artificial y tecnologías multimedia, además del contacto con profesionales de distintas áreas.

La iniciativa forma parte de Experiencia América, surgida en el proceso de evolución de América hacia un modelo multimedia. Peggy Guzmán, gerenta de Gestión Humana de América Televisión, explica que estas propuestas permiten acercar a estudiantes y docentes a la cultura de la organización y a las transformaciones que experimenta el sector.

La participación de jóvenes con diferentes perfiles y procedencias ha permitido que, después de cuatro generaciones, la experiencia trascienda los días de formación. El programa apunta a conformar una comunidad vinculada al mundo de las comunicaciones y los medios, en la que confluyan distintas perspectivas sobre los cambios de la industria.

Nueva edición en 2027

Tras las cuatro primeras generaciones, Residencia Estudiantil tendrá una nueva edición en 2027, nuevamente dirigida a estudiantes y jóvenes profesionales interesados en acercarse al funcionamiento de la industria desde sus propios espacios de trabajo.

La propuesta mantendrá su modelo de aprendizaje, práctica y contacto directo con profesionales. Las fechas y el proceso de inscripción serán anunciados próximamente.