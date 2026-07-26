Día Nacional del Pisco, Residencia estudiantil 2026, y los nuevos aliados de Nieto

En el Semáforo de este domingo 26, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, en el día nacional del Pisco, celebramos que la elaboración de la bebida aumentó en los últimos meses. Segundo, ya se abrieron las inscripciones para la segunda edición de Residencial Estudiantil 2026.Finalmente, los nuevos aliados de Jorge Nieto.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢DÍA NACIONAL DEL PISCO

En el marco del Día Nacional del Pisco que se celebra cada cuarto domingo de julio, el Ministerio de la Producción informó que la elaboración de la bebida registró un crecimiento de 24,28% durante los cinco primeros meses de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior. El incremento refleja el dinamismo del sector vitivinícola y el fortalecimiento de la producción nacional. Las autoridades destacaron la importancia del pisco como producto bandera del Perú y reafirmaron su compromiso con la promoción, competitividad y expansión en mercados internacionales.

🟢RESIDENCIA ESTUDIANTIL 2026

El Comercio y América Multimedia abrieron las inscripciones para la segunda edición de Residencia Estudiantil 2026, un programa dirigido a estudiantes y recién egresados de comunicación, periodismo y producción audiovisual. Durante tres días, los participantes recorrerán la redacción de El Comercio, los estudios de América TV, Canal N y América Estudios Pachacámac para conocer de cerca el trabajo en la industria de los medios. La experiencia incluye talleres, certificación y beneficios para quienes viajen desde provincias.

🔴LOS NUEVOS ALIADOS DE NIETO

Los nuevos aliados de Nieto

La decisión de Jorge Nieto de aliarse con Roberto Sánchez, Ricardo Belmont y Alfonso López Chau para disputar la conducción de las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados siembra dudas sobre la coherencia de su proyecto político. Esta inusual coalición reúne figuras con trayectorias, ideologías e intereses muy distintos, lo que puede interpretarse como una estrategia basada más en la búsqueda de cuotas de poder en el Parlamento que de unidad. Estas juntas inesperadas podrían debilitar la credibilidad del líder el Partido del Buen Gobierno y minar sus aspiraciones políticas a futuro, pues ponen en tela de juicio su consistencia política.