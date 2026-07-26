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Día Nacional del Pisco, Residencia estudiantil 2026, y los nuevos aliados de Nieto

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este domingo 26 de julio.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Ruta del Pisco en Pisco. La ciudad de Pisco, en la región de Ica, es considerada como la cuna del pisco peruano. Aquí encontrarás muchas bodegas históricas para visitar. Esta es la ruta más importante ya que visitarás de las mejores bodegas a nivel nacional.
    Ruta del Pisco en Pisco. La ciudad de Pisco, en la región de Ica, es considerada como la cuna del pisco peruano. Aquí encontrarás muchas bodegas históricas para visitar. Esta es la ruta más importante ya que visitarás de las mejores bodegas a nivel nacional.

    En el Semáforo de este domingo 26, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, en el día nacional del Pisco, celebramos que la elaboración de la bebida aumentó en los últimos meses. Segundo, ya se abrieron las inscripciones para la segunda edición de Residencial Estudiantil 2026.Finalmente, los nuevos aliados de Jorge Nieto.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.