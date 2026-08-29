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Visita incómoda en Moscú

“Sin duda, se trata de un gesto que muestra movimientos estratégicos, en medio de un contexto geopolítico global sumamente tenso”.

    Gisella López Lenci
    Por

    Periodista

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    El presidente Donald Trump (derecha) junto al director de la CIA, John Ratcliffe, durante la operación que extraditó al líder venezolano Nicolás Maduro. Ratcliffe recientemente realizó un viaje a Moscú en medio del mayor hermetismo.
    El presidente Donald Trump (derecha) junto al director de la CIA, John Ratcliffe, durante la operación que extraditó al líder venezolano Nicolás Maduro. Ratcliffe recientemente realizó un viaje a Moscú en medio del mayor hermetismo.
    / Casa Blanca

    Esta semana, llegó de manera sorpresiva a Moscú el director general de la CIA, John Ratcliffe, una visita de la que solo hay trascendidos y ninguna comunicación oficial sobre los motivos detrás de ella, pero que ha sembrado una serie de especulaciones sobre las preocupaciones y advertencias que el jefe de la inteligencia estadounidense habría llevado al Kremlin.

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