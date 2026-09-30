1926: El primer congreso sobre el cine

Las informaciones cinematográficas jamás deben ser sujetas a la censura y los reporteros cinematográficos deben tener los mismos derechos que los periodistas; tampoco debe haber restricciones sobre la impresión de cintas o la concesión de privilegios exclusivos. Lo anterior se ha decidido en el primer congreso cinematográfico en su reunión de esta mañana. El comité de informes también aboga por que se archive una copia de las cintas informativas en la proyectada biblioteca de la Liga de las Naciones, en la condición de documento histórico.

Las informaciones cinematográficas jamás deben ser sujetas a la censura y los reporteros cinematográficos deben tener los mismos derechos que los periodistas; tampoco debe haber restricciones sobre la impresión de cintas o la concesión de privilegios exclusivos. Lo anterior se ha decidido en el primer congreso cinematográfico en su reunión de esta mañana. El comité de informes también aboga por que se archive una copia de las cintas informativas en la proyectada biblioteca de la Liga de las Naciones, en la condición de documento histórico.