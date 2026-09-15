1926: Accidente en la avenida del Brasil

Minutos después de las siete de la noche ocurrió un grave accidente en la avenida del Brasil que comunica la capital con Magdalena del Mar. Con el fin de dar un paseo por ese balneario, el señor Joaquín Planas y Martínez usó su automóvil acompañado por don Víctor Herrera, de 22 años, y dos señoritas parientes suyas. La pista estaba un poco húmeda por la fuerte garúa que empezó a caer sobre Lima. De pronto y por haber acelerado la velocidad, el vehículo empezó a variar un tanto su dirección y dio vuelta de campana, poco antes de llegar a Magdalena Vieja. Todos terminaron heridos.

Minutos después de las siete de la noche ocurrió un grave accidente en la avenida del Brasil que comunica la capital con Magdalena del Mar. Con el fin de dar un paseo por ese balneario, el señor Joaquín Planas y Martínez usó su automóvil acompañado por don Víctor Herrera, de 22 años, y dos señoritas parientes suyas. La pista estaba un poco húmeda por la fuerte garúa que empezó a caer sobre Lima. De pronto y por haber acelerado la velocidad, el vehículo empezó a variar un tanto su dirección y dio vuelta de campana, poco antes de llegar a Magdalena Vieja. Todos terminaron heridos.