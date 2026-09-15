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1926: Accidente en la avenida del Brasil

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).

    Minutos después de las siete de la noche ocurrió un grave accidente en la avenida del Brasil que comunica la capital con Magdalena del Mar. Con el fin de dar un paseo por ese balneario, el señor Joaquín Planas y Martínez usó su automóvil acompañado por don Víctor Herrera, de 22 años, y dos señoritas parientes suyas. La pista estaba un poco húmeda por la fuerte garúa que empezó a caer sobre Lima. De pronto y por haber acelerado la velocidad, el vehículo empezó a variar un tanto su dirección y dio vuelta de campana, poco antes de llegar a Magdalena Vieja. Todos terminaron heridos.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.