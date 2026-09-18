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El promedio que miente

“Necesitamos una lectura tan profunda como nuestro territorio amazónico, para que las cifras nos lleven donde realmente están las necesidades”.

    Ruth Anastacio
    Por

    Gerente de operaciones de la Fundación Dispurse

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "El analfabetismo en el Perú es un problema que hemos invisibilizado". (Ilustración: Giovanni Tazza)
    "El analfabetismo en el Perú es un problema que hemos invisibilizado". (Ilustración: Giovanni Tazza)

    Recibí el compendio del INEI “Perú: Indicadores de Educación según Departamento, 2015-2025” e inicié la lectura del capítulo 6, sobre analfabetismo. Los datos muestran 12 departamentos por debajo de la media nacional, como Madre de Dios, Loreto y Ucayali, con tasas entre 4.3% y 4.5%. Justo ahí comencé a dudar de los números.

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