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Geoeconomía: el poder detrás del comercio

“En tiempos de incertidumbre, la mejor política exterior no es alinearse por reflejo, sino ampliar opciones”.

    Mercedes Araoz
    Por

    Profesora de la Universidad del Pacífico y exvicepresidenta de la República

    maraoz@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Durante décadas aprendimos a mirar la economía internacional desde la lógica de la eficiencia: especialización, ventajas comparativas, cadenas globales de valor y reglas comunes para reducir la incertidumbre. Esa lógica no ha desaparecido, pero hoy convive con otra: la geoeconomía. Es decir, el uso deliberado de instrumentos económicos para alcanzar objetivos de poder, seguridad e influencia internacional.

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