El Perú responde

El fenómeno de El Niño no admite improvisaciones. Cuando las lluvias llegan, cada cauce sin limpiar, cada quebrada sin protección y cada comunidad sin un plan de evacuación puede convertirse en una amenaza para la vida. Por eso, como Ejecutivo, hemos decidido actuar antes de la emergencia: con preparación, coordinación y presencia efectiva en el territorio.

El punto de partida ha sido exigente. No existía un plan integral específico para enfrentar el fenómeno de El Niño; predominaba una respuesta fragmentada, principalmente asociada a lluvias, sin una articulación suficiente entre sectores y niveles de gobierno. Encontramos, además, cerca de 1.700 puntos críticos sin intervención, ríos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y otras regiones costeras sin labores de limpieza ejecutadas, barreras dinámicas olvidadas en un almacén en Santa Eulalia, y sin medidas para atender el déficit hídrico.

Frente a esa realidad, el Ejecutivo, liderado por la presidenta Keiko Fujimori, tomó una decisión política clara: proteger vidas. Esa es la prioridad que guía cada intervención. Proteger vidas significa anticipar riesgos, resguardar viviendas, asegurar servicios básicos, preservar infraestructura crítica y garantizar que el Estado llegue primero a los lugares más vulnerables.

Hemos constituido una instancia nacional de coordinación para integrar las acciones del Ejecutivo, conformada por los ministerios de Desarrollo Agrario y Riego, Defensa, Economía y Finanzas, Vivienda, el Instituto Nacional de Defensa Civil, la Autoridad Nacional del Agua y otras instituciones, con una sola estrategia, responsabilidades claras y ejecución verificable.

Esta política de gobierno ya se traduce en recursos y actividades. Se ha movilizado más de S/1.800 millones para la preparación y respuesta frente al fenómeno de El Niño 2026-2027. Estos recursos financian limpieza y descolmatación de ríos, protección de riberas, intervención de quebradas y drenajes, instalación de barreras dinámicas, atención al déficit hídrico, continuidad de proyectos estratégicos, fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, apoyo humanitario y protección del patrimonio cultural.

La intervención territorial se ejecuta en más de 530 puntos críticos priorizados en Tumbes, Piura, Lambayeque, Áncash, La Libertad, Lima, Ica y Arequipa. En estos territorios se ejecutan labores de limpieza, encauzamiento y descolmatación para reducir el riesgo de desbordes e inundaciones. A ello se suman 607 distritos identificados para acciones inmediatas ante sequías en 16 regiones, como construcción y entrega de reservorios, cochas, pozos, canales y bebederos, y compra de alimentos, vacunas y vitaminas para animales. Nos estamos preparando tanto para el exceso de lluvias como para la escasez hídrica: ambas amenazas comprometen la seguridad de las familias, la agricultura y la economía nacional.

Semana a semana venimos reforzando la capacidad operativa del Estado. Contamos con más de 1.000 motobombas, 77 puentes Bailey, 19 helicópteros, 14 aviones de transporte, cinco buques multipropósito y 300 equipos especializados, entre cisternas, hidrojets y camiones trasvasadores para proteger vidas, restablecer la conectividad y llevar ayuda donde sea necesaria. Además, la preparación incluye una respuesta humanitaria organizada. Hemos identificado 250 puntos para albergues, dispuesto 13.000 carpas de emergencia, desplegado tres hospitales de campaña, y asegurado 450.000 dosis contra el dengue. Asimismo, mantenemos más de 6.000 toneladas de bienes de ayuda humanitaria distribuidas estratégicamente en el país.

El desafío exige coordinación permanente. Los gobiernos regionales y locales, el sector privado, las organizaciones sociales y la ciudadanía son parte de esta respuesta nacional. El Niño puede ser un fenómeno natural, pero el desastre no tiene por qué ser inevitable. La diferencia la marca la preparación. Hoy el Ejecutivo está actuando con recursos, maquinaria y presencia territorial. El Perú responde.