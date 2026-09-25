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El Perú responde

“El desafío exige coordinación permanente. Los gobiernos regionales y locales, el sector privado, las organizaciones sociales y la ciudadanía son parte de esta respuesta nacional”.

    Marco Vinelli
    Por

    Ministro de Desarrollo Agrario y Riego

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "La intervención territorial se ejecuta en más de 530 puntos críticos priorizados en Tumbes, Piura, Lambayeque, Áncash, La Libertad, Lima, Ica y Arequipa". Ilustración: El Comercio
    "La intervención territorial se ejecuta en más de 530 puntos críticos priorizados en Tumbes, Piura, Lambayeque, Áncash, La Libertad, Lima, Ica y Arequipa". Ilustración: El Comercio

    El fenómeno de El Niño no admite improvisaciones. Cuando las lluvias llegan, cada cauce sin limpiar, cada quebrada sin protección y cada comunidad sin un plan de evacuación puede convertirse en una amenaza para la vida. Por eso, como Ejecutivo, hemos decidido actuar antes de la emergencia: con preparación, coordinación y presencia efectiva en el territorio.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.