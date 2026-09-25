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Cuando las malas decisiones terminan en tragedia

“La desidia, priorizar determinadas ideologías y el clientelismo político pasan factura”

    Diana Seminario
    Por

    Periodista

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    Resumen

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    "La gestión educativa es importante. La desidia, priorizar determinadas ideologías y el clientelismo político pasan factura". Ilustración: El Comercio
    "La gestión educativa es importante. La desidia, priorizar determinadas ideologías y el clientelismo político pasan factura". Ilustración: El Comercio

    La tragedia de la agresión sexual contra un menor de edad perpetrada por sus propios compañeros del Liceo Naval tiene implicancias aún más profundas que la urgencia de justicia. El acto ocurrido en un bus escolar desnuda no solo la precariedad de las políticas educativas de los últimos años que ha devenido en la pérdida de autoridad de los maestros, sino también exhibe la necesidad de que las familias estén involucradas directamente en la formación de sus hijos.

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