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Cuidado con las dependencias

“Hoy el gobierno, con resistencia, trata de entender que hay que gobernar con o sin facultades, que no se puede depender de las facultades ni de la oposición”.

    Enrique Castillo
    Por

    Periodista y analista político

    icono te lo cuento
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    Resumen

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    Samuel Daza y Rafael López Aliaga tuvieron polémicas intervenciones en el debate para la Alcaldía de Lima organizado por el JNE.
    Samuel Daza y Rafael López Aliaga tuvieron polémicas intervenciones en el debate para la Alcaldía de Lima organizado por el JNE.

    La polémica ocurrida a raíz del debate municipal, donde el candidato de Fuerza Popular (FP) salió con la intención de demoler al favorito en las encuestas para la alcaldía de Lima, no es un detalle menor.

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