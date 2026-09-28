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Corrupción desde dentro

“Cuando las investigaciones se archivan y las bandas criminales siguen actuando con impunidad, surge una pregunta: ¿por qué? La respuesta es clara: la captura de sectores del poder público por redes criminales".

    María Cecilia Villegas
    Por

    CEO de Capitalismo Consciente Perú

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Composición: El Comercio
    Composición: El Comercio

    El 10 de diciembre del 2024, en el cruce de las avenidas San Eugenio y Santa Catalina en La Victoria, el taxi que conducía José Daniel Vargas fue atacado a balazos. Recibió 64 impactos y el chofer falleció en el lugar. Su pasajera, Andrea Vidal, fue trasladada al hospital Dos de Mayo, donde falleció días después. Este podría ser uno más de los violentos atentados que sufrimos cada día en Lima. Pero Andrea trabajó en la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, donde su jefe era el abogado Jorge Torres Saravia. A raíz de su muerte, se denunció una supuesta red de prostitución que Torres habría encabezado, a través de la cual en el Parlamento se habría contratado a asesoras que brindaban favores sexuales a congresistas. La policía desarrolló un par de hipótesis, una estaba vinculada a la información que Andrea poseería sobre el Legislativo y sus presuntas redes de prostitución y corrupción.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.