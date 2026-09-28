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Cómo mejorar una educación deficiente

“La crisis de valores en el país obliga a preguntarnos qué está haciendo la escuela para formar ciudadanos”.

    José Dextre Chacón
    Por

    Presidente de la Universidad Científica del Sur

    jdextre@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Los últimos resultados de la prueba PISA son, lamentablemente, una nueva demostración de la incapacidad de nuestro sistema educativo en la educación básica, para construir competencias mínimas en lectura, matemáticas y ciencias. La responsabilidad central es de la docencia, pero también del modelo de gestión de la educación pública: sin autoridad en cada colegio, pésima infraestructura y mal equipamiento. La necesidad de contar con una autoridad líder en el colegio es clave. Un docente comprometido no necesita mucho más que una pizarra y un libro para enseñar a leer, comprender lo que se lee y realizar operaciones aritméticas. Es valioso por ello la decisión de dedicar una hora diaria a la lectura.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.