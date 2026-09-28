Cómo mejorar una educación deficiente

Los últimos resultados de la prueba PISA son, lamentablemente, una nueva demostración de la incapacidad de nuestro sistema educativo en la educación básica, para construir competencias mínimas en lectura, matemáticas y ciencias. La responsabilidad central es de la docencia, pero también del modelo de gestión de la educación pública: sin autoridad en cada colegio, pésima infraestructura y mal equipamiento. La necesidad de contar con una autoridad líder en el colegio es clave. Un docente comprometido no necesita mucho más que una pizarra y un libro para enseñar a leer, comprender lo que se lee y realizar operaciones aritméticas. Es valioso por ello la decisión de dedicar una hora diaria a la lectura.

Los resultados de PISA no nos dicen que todos los alumnos peruanos sean personas deficientes. Nos dicen que están recibiendo una educación deficiente originada por dos variables. La primera, un modelo de estructura administrativa incapaz de decidir sobre mejoras en la infraestructura y el equipamiento de miles de colegios públicos, campeando además la corrupción. La segunda, que ese mismo modelo público resulta ineficaz para crear un ambiente de exigencia en el desempeño de sus docentes.

¿Cómo resolver este problema? Descentralizando la gestión al trasladarla al sector privado donde el director o dueño de ese colegio recibe como premio a su búsqueda de calidad, más alumnos pagados por el Estado mediante beca. Es en función a la calidad que demuestra ese colegio privado que es seleccionado por el Estado y elegido por los padres de familia. Los padres reciben la gratuidad educativa vía la beca pagada por el Estado al colegio privado elegido, solo en sectores populares y con pensiones de bajo costo, es decir, aquellas cuyo monto es aproximadamente igual al costo de un alumno para el Estado cuando este oferta directamente la educación. Aproximadamente US$120 o S/400 mensuales. El Estado gasta igual o más pagando profesores y gestionando el servicio. Hay muchos ejemplos exitosos en colegios privados de bajo coste que igualan esa pensión. Pero más importante aún, se garantiza la exigencia de calidad al desempeño docente al ser posible premiarlo o sancionarlo, algo imposible en la educación pública donde la normatividad se lo impide al director.

Es cierto que hay carencia de talento docente. Muchos poseen una formación profesional insuficiente y, de acuerdo con diversas investigaciones, optaron por la carrera docente por sus menores exigencias de ingreso a la universidad y/o por la estabilidad laboral que ofrece. Los salarios han experimentado incrementos asociados al proceso de evaluación meritocrática iniciado en el 2006 pero la cultura organizacional impide que se reflejen en una autoexigencia hacia la mejora de su desempeño.

El problema es de liderazgo. Es imposible movilizar a miles de docentes hacia un desempeño sostenido y de calidad si no existen líderes con atribuciones capaces de hacerlo. El director debería ser ese líder.

Pero más allá de los resultados en matemáticas o lectura, la educación es clave en un problema estratégico sobre el cual se habla mucho menos: la formación en valores. La educación no consiste únicamente en transmitir conocimientos. También debe contribuir a formar ciudadanos capaces de convivir, respetar normas, asumir responsabilidades y distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. La crisis de valores que atraviesa el país —visible, entre otras cosas, en los niveles de delincuencia y violencia— obliga a preguntarnos qué está haciendo la escuela para formar ciudadanos. Investigaciones demuestran que la ausencia de docentes que sean ejemplo para sus alumnos es también un problema crítico. Nuevamente la solución nos remite al liderazgo del director. Los valores se enseñan con el ejemplo, el premio o sanción para apreciar su cumplimiento, y la reflexión crítica.

Si el director está a las siete de la mañana para recibir a sus alumnos y a sus docentes. Controla la puntualidad y la asistencia. Se preocupa por la disciplina y la honestidad en el aula. Si dialoga con los padres de familia en la formación de valores, estaremos en un camino estratégico de transformación de valores cívicos.

Este es el esquema del voucher o beca educativa a la demanda, existente hace seis décadas y originado en países desarrollados. En lugar de que el Estado dé un servicio ineficiente con pésima infraestructura, con pésimos docentes, con pésimo modelo de gestión, se invierte ese dinero en un colegio de bajo coste que le cuesta lo mismo pero es capaz de construir un modelo de cultura de calidad. El Estado da la gratuidad permitiendo al padre que elija entre colegios seleccionados por su calidad por el Ministerio de Educación. Faltaría luego que el director y los docentes de los colegios públicos sean premiados por demostrar calidad ante los padres de familia. La competencia sería completa. Solo así se puede mejorar una educación deficiente.