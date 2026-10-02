La selección peruana Sub 20 viaja este viernes 2 de octubre a Ecuador para disputar dos partidos amistosos ante la ‘Tri’. Los encuentros forman parte de la preparación de la ‘Bicolor’ para el Sudamericano Sub-20 de 2027.

La selección peruana Sub 20 continúa con su preparación de cara al Sudamericano Sub 20 2027. El combinado nacional viajará este viernes 2 de octubre a Ecuador, donde disputará dos partidos amistosos frente a la selección ecuatoriana de la categoría.

¡𝗤𝘂𝗶𝘁𝗼, 𝗮𝗹𝗹𝗮́ 𝘃𝗮𝗺𝗼𝘀! 🇪🇨✈️#LaBicolor Sub20 viaja a Ecuador para sus próximos dos amistosos 🇵🇪⚽️#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/WJsI8J9Bjz — La Bicolor (@SeleccionPeru) October 2, 2026

Los encuentros permitirán al comando técnico peruano evaluar el rendimiento de sus jugadores y continuar con la preparación del equipo para el próximo campeonato sudamericano.

La ‘Bicolor’ disputará dos amistosos ante Ecuador durante su visita al país norteño. Los partidos servirán como parte del proceso de preparación de ambas selecciones con miras a sus próximos desafíos internacionales.

Perú buscará aprovechar estos encuentros para sumar minutos de competencia y seguir consolidando una base de jugadores que pueda afrontar el Sudamericano Sub-20 2027.

Perú Sub 20 y su preparación para el Sudamericano 2027

El combinado nacional juvenil tiene como principal objetivo llegar en las mejores condiciones al torneo continental de 2027. Para ello, los partidos amistosos representan una oportunidad para probar distintas alternativas y observar el desempeño de los futbolistas convocados.