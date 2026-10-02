Por Redacción EC

La selección peruana Sub 20 viaja este viernes 2 de octubre a Ecuador para disputar dos partidos amistosos ante la ‘Tri’. Los encuentros forman parte de la preparación de la ‘Bicolor’ para el Sudamericano Sub-20 de 2027.

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