La Selección Peruana Sub20 afrontará un nuevo desafío internacional en los Juegos Suramericanos ODESUR 2026. El técnico de la categoría contará con una nómina de 19 jugadores provenientes de distintos clubes del fútbol peruano y extranjero.

Entre los equipos con mayor presencia en la convocatoria destacan Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario, que aportan varios futbolistas a la delegación nacional.

Lista de convocados de Perú Sub-20

Arqueros:

Fabrizio Mesías (Alianza Lima)

Fernando Lassanta (CA Vélez)

Armando Aguirre (CIM, invitado)

Defensas:

Duham Ballumbrosio (Sporting Cristal)

Samuel Pereda (Alianza Lima)

Jonathan García (Alianza Lima)

Carlos Aramburu (Alianza Lima)

Joaquín Verde (Universitario)

Dyland Maceda (FBC Melgar)

Pirlo Oba (Deportivo Llacuabamba)

Lionel Herrera (Sporting Cristal)

Mediocampistas:

Santiago Berckemeyer (Unión Huaral)

Jair Moretti (Sporting Cristal)

José María Mellán (Sporting Cristal)

Gerson Castillo (Sporting Cristal)

Piero Cari (Alianza Lima)

Delanteros:

Nicolás Rengifo (Universitario)

Eystin Córdova (Universitario)

Marco Rivas (Tigre)

¿Cuándo se jugarán los Juegos ODESUR 2026?

Los XIII Juegos Suramericanos ODESUR Santa Fe 2026 se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en Argentina. Las principales sedes serán Rosario, Santa Fe capital y Rafaela.

El certamen reunirá a 15 países, más de 4.000 atletas, 43 deportes y 60 disciplinas, con un total de 465 eventos.

Rosario será la sede que concentrará la mayor cantidad de competencias, con 35 disciplinas.

¿En qué grupo está Perú Sub-20?

La selección peruana quedó ubicada en el Grupo A, junto con Colombia, Panamá y Chile.

El debut de la Bicolor está programado para el 16 de septiembre frente a Colombia. El objetivo será avanzar a las siguientes instancias del torneo y luchar por una medalla en la competencia sudamericana.

En tanto, el Grupo B está conformado por Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Los partidos de esta zona tendrán como escenario el estadio Marcelo Bielsa.