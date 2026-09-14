Por Redacción EC

La Selección Peruana Sub20 afrontará un nuevo desafío internacional en los Juegos Suramericanos ODESUR 2026. El técnico de la categoría contará con una nómina de 19 jugadores provenientes de distintos clubes del fútbol peruano y extranjero.

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