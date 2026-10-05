La selección peruana afrontará su próximo amistoso sin Oliver Sonne. El lateral derecho fue desconvocado para el encuentro ante Colombia, una decisión que generó dudas debido a que el futbolista había sido considerado por Mano Menezes para esta fecha FIFA.

Sin embargo, el técnico de la ‘Bicolor’ aclaró que Sonne no presenta ninguna lesión y explicó que su ausencia responde a la planificación que realizó el comando técnico para los cuatro partidos amistosos.

¿Por qué Oliver Sonne fue desconvocado de la selección peruana?

Mano Menezes explicó que estaba previsto que Oliver Sonne disputara solamente dos de los cuatro partidos de Perú durante esta fecha FIFA. La idea era distribuir sus minutos y darle el descanso necesario entre ambos compromisos.

“No, no tiene nada. Habíamos planeado utilizar a (Oliver) Sonne en dos partidos, para intercalar entre el primero y el tercero para que tenga una recuperación adecuada y evitar cualquier lesión”, señaló el entrenador durante una conferencia de prensa.

De esta manera, la desconvocatoria del defensor no está relacionada con un problema físico. El comando técnico decidió anticipar su regreso debido a que el jugador ya no iba a participar en el último encuentro programado.

Mano Menezes explicó la conversación con Sonne

El entrenador brasileño también detalló cómo se toman este tipo de decisiones dentro de la selección peruana. Menezes señaló que mantiene conversaciones directas con los futbolistas antes y durante las convocatorias para conocer su situación.

“Nosotros tenemos, por comportamiento, que conversar directamente con los jugadores cuando van a ser convocados para saber cómo están, si tienen algún problema o no, y también cuando se van a presentar aquí y después lo oficializamos”, explicó.

En ese sentido, el técnico mencionó también el caso de Fabio Gruber, con quien conversaron previamente sobre su situación antes de oficializar su convocatoria.