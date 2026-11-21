“Dragon Ball Super: Beerus” va a abrir la puerta al retorno de uno de los villanos más icónicos de todo el universo anime. Con el lanzamiento del séptimo episodio a la vuelta de la esquina, los seguidores ya tienen confirmados tanto el horario oficial de emisión como el rumbo narrativo que tomará la historia.

El capítulo 7 de “Dragon Ball Super: Beerus” no solo servirá como desenlace definitivo para la confrontación entre Goku y el Dios de la Destrucción, sino que también funcionará como puente directo para adaptar el inicio de la saga de la resurrección de Freezer. Esta transición promete mantener el ritmo dinámico que ha caracterizado a esta revisión de la serie.

Hora de estreno del capítulo 7 de “Dragon Ball Super: Beerus”

El estreno del episodio 7 de “Dragon Ball Super: Beerus” se llevará a cabo este domingo en simultáneo a través de las plataformas de streaming oficiales con subtítulos en español. A continuación, te detallamos la hora exacta de lanzamiento según tu región:

México: 08:00 AM.

08:00 AM. Costa Rica: 08:00 AM.

08:00 AM. El Salvador: 08:00 AM.

08:00 AM. Guatemala: 08:00 AM.

08:00 AM. Honduras, Nicaragua: 08:00 AM.

08:00 AM. Perú: 09:00 AM.

09:00 AM. Colombia: 09:00 AM.

09:00 AM. Ecuador: 09:00 AM.

09:00 AM. Panamá: 09:00 AM.

09:00 AM. Venezuela: 10:00 AM.

10:00 AM. Bolivia: 10:00 AM.

10:00 AM. República Dominicana: 10:00 AM.

10:00 AM. Puerto Rico: 10:00 AM.

10:00 AM. Argentina: 11:00 AM.

11:00 AM. Chile: 11:00 AM.

11:00 AM. Uruguay: 11:00 AM.

11:00 AM. Paraguay: 11:00 AM.

11:00 AM. Brasil: 11:00 AM.

11:00 AM. España: 04:00 PM (hora peninsular).

¿Cuándo se estrena el capítulo 7 de “Dragon Ball Super: Beerus”?

El sexto episodio se estrenará oficialmente el domingo 22 de noviembre de 2026. Su emisión inicial arranca en la televisión japonesa a través de Fuji TV a las 11:15 PM (JST), para posteriormente estar disponible de manera simultánea en el catálogo de simulcast internacional.

¿Qué pasará en el capítulo 7 de “Dragon Ball Super: Beerus”?

Tras el intenso choque de poderes protagonizado por Goku en su fase Super Saiyan Dios contra Beerus, la Tierra finalmente logra evitar su destrucción gracias a la intervención y el inesperado cambio de parecer de la deidad. Sin embargo, la calma durará muy poco para los Guerreros Z y los habitantes del planeta.

De acuerdo con los adelantos oficiales de la producción, la segunda mitad del episodio pondrá en marcha los engranajes del siguiente arco argumental. Veremos cómo los remanentes del ejército de Freezer, liderados por Sorbet y Tagoma, comienzan a moverse en las sombras con un único objetivo: reunir las Esferas del Dragón de la Tierra para devolverle la vida a su antiguo líder.

Este arranque promete sentar las bases de una venganza que obligará a Goku y Vegeta a llevar su entrenamiento bajo la tutela de Whis a un nivel completamente distinto.

Pasos para ver el estreno de “Dragon Ball Super” en Crunchyroll

Para disfrutar del capítulo 7 en máxima calidad y sin interrupciones, sigue estas recomendaciones:

Cuenta Premium activa: Los episodios en simulcast (estreno simultáneo con Japón) requieren una suscripción activa a Crunchyroll (planes Fan o Mega Fan). Descarga previa: Si planeas ver el episodio en un dispositivo móvil durante un viaje, recuerda que las cuentas Premium permiten la descarga de episodios para ver sin conexión. Verifica la calidad de tu conexión: Una velocidad mínima de 15 a 25 Mbps te garantizará una transmisión fluida en Full HD (1080p) o 4K si la plataforma lo habilita. Configura tu idioma preferido: El episodio estará disponible inicialmente en su idioma original con subtítulos en español. Los doblajes al español latino solerán anunciarse semanas después del estreno oficial.

Tráiler oficial

Ficha técnica