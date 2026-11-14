El nuevo proyecto animado que remasteriza y expande los eventos de la llegada del Dios de la Destrucción entra en una de sus entregas más decisivas. El capítulo 6 de “Dragon Ball Super: Beerus” culmina la primera gran etapa de la serie, cerrando el enfrentamiento de Goku en su forma de Super Saiyan Dios frente a Beerus. Aquí te compartimos todos los detalles sobre el momento exacto de su lanzamiento, las plataformas de streaming disponibles y qué esperar de este episodio.
Hora de estreno del capítulo 6 de “Dragon Ball Super: Beerus”
El estreno en simulcast llegará a través de Crunchyroll con subtítulos en español pocas horas después de su emisión en Japón.Debido a los ajustes de horario estacional (horario de invierno en el hemisferio norte), la hora de salida en las distintas regiones es la siguiente:
- México: 08:00 AM.
- Costa Rica: 08:00 AM.
- El Salvador: 08:00 AM.
- Guatemala: 08:00 AM.
- Honduras, Nicaragua: 08:00 AM.
- Perú: 09:00 AM.
- Colombia: 09:00 AM.
- Ecuador: 09:00 AM.
- Panamá: 09:00 AM.
- Venezuela: 10:00 AM.
- Bolivia: 10:00 AM.
- República Dominicana: 10:00 AM.
- Puerto Rico: 10:00 AM.
- Argentina: 11:00 AM.
- Chile: 11:00 AM.
- Uruguay: 11:00 AM.
- Paraguay: 11:00 AM.
- Brasil: 11:00 AM.
- España: 04:00 PM (hora peninsular).
¿Cuándo se estrena el capítulo 6 de “Dragon Ball Super: Beerus”?
El sexto episodio se estrenará oficialmente el domingo 15 de noviembre de 2026. Su emisión inicial arranca en la televisión japonesa a través de Fuji TV a las 11:15 PM (JST), para posteriormente estar disponible de manera simultánea en el catálogo de simulcast internacional.
¿Qué pasará en el capítulo 6 de “Dragon Ball Super: Beerus”?
Tras la transformación de Goku en Super Saiyan Dios y el inicio del combate en las alturas, el episodio 6 marcará la conclusión del choque directo contra Beerus. Además de contar con secuencias de animación completamente revisadas y una dirección narrativa renovada, este capítulo dará cierre al primer arco argumental del anime antes de dar paso a los próximos eventos de la franquicia.
Pasos para ver el estreno de Dragon Ball Super en Crunchyroll
Para disfrutar del capítulo 1 en máxima calidad y sin interrupciones, sigue estas recomendaciones:
- Cuenta Premium activa: Los episodios en simulcast (estreno simultáneo con Japón) requieren una suscripción activa a Crunchyroll (planes Fan o Mega Fan).
- Descarga previa: Si planeas ver el episodio en un dispositivo móvil durante un viaje, recuerda que las cuentas Premium permiten la descarga de episodios para ver sin conexión.
- Verifica la calidad de tu conexión: Una velocidad mínima de 15 a 25 Mbps te garantizará una transmisión fluida en Full HD (1080p) o 4K si la plataforma lo habilita.
- Configura tu idioma preferido: El episodio estará disponible inicialmente en su idioma original con subtítulos en español. Los doblajes al español latino solerán anunciarse semanas después del estreno oficial.
Tráiler oficial
Ficha técnica
- Título original: ドラゴンボール超 ビルス (Doragon Bōru Sūpā: Birusu)
- Título internacional: Dragon Ball Super: Beerus
- Obra original y concepto: Akira Toriyama
- Estudio de animación: Toei Animation
- Tipo de producción: Serie de anime (Versión mejorada y reconstruida)
- Cadena de emisión en Japón: Fuji Television (FNS)
- Distribución internacional (Simulcast): Crunchyroll
- Otras plataformas confirmadas: Prime Video y Netflix (en fechas posteriores)
- Formato de lanzamiento: Episodios semanales en idioma original con subtítulos
- Género: Acción, Artes marciales, Fantasía, Ciencia ficción, Shōnen