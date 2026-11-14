El nuevo proyecto animado que remasteriza y expande los eventos de la llegada del Dios de la Destrucción entra en una de sus entregas más decisivas. El capítulo 6 de “Dragon Ball Super: Beerus” culmina la primera gran etapa de la serie, cerrando el enfrentamiento de Goku en su forma de Super Saiyan Dios frente a Beerus. Aquí te compartimos todos los detalles sobre el momento exacto de su lanzamiento, las plataformas de streaming disponibles y qué esperar de este episodio.

Hora de estreno del capítulo 6 de “Dragon Ball Super: Beerus”

El estreno en simulcast llegará a través de Crunchyroll con subtítulos en español pocas horas después de su emisión en Japón.Debido a los ajustes de horario estacional (horario de invierno en el hemisferio norte), la hora de salida en las distintas regiones es la siguiente:

México: 08:00 AM.

08:00 AM. Costa Rica: 08:00 AM.

08:00 AM. El Salvador: 08:00 AM.

08:00 AM. Guatemala: 08:00 AM.

08:00 AM. Honduras, Nicaragua: 08:00 AM.

08:00 AM. Perú: 09:00 AM.

09:00 AM. Colombia: 09:00 AM.

09:00 AM. Ecuador: 09:00 AM.

09:00 AM. Panamá: 09:00 AM.

09:00 AM. Venezuela: 10:00 AM.

10:00 AM. Bolivia: 10:00 AM.

10:00 AM. República Dominicana: 10:00 AM.

10:00 AM. Puerto Rico: 10:00 AM.

10:00 AM. Argentina: 11:00 AM.

11:00 AM. Chile: 11:00 AM.

11:00 AM. Uruguay: 11:00 AM.

11:00 AM. Paraguay: 11:00 AM.

11:00 AM. Brasil: 11:00 AM.

11:00 AM. España: 04:00 PM (hora peninsular).

¿Cuándo se estrena el capítulo 6 de “Dragon Ball Super: Beerus”?

El sexto episodio se estrenará oficialmente el domingo 15 de noviembre de 2026. Su emisión inicial arranca en la televisión japonesa a través de Fuji TV a las 11:15 PM (JST), para posteriormente estar disponible de manera simultánea en el catálogo de simulcast internacional.

¿Qué pasará en el capítulo 6 de “Dragon Ball Super: Beerus”?

Tras la transformación de Goku en Super Saiyan Dios y el inicio del combate en las alturas, el episodio 6 marcará la conclusión del choque directo contra Beerus. Además de contar con secuencias de animación completamente revisadas y una dirección narrativa renovada, este capítulo dará cierre al primer arco argumental del anime antes de dar paso a los próximos eventos de la franquicia.

Pasos para ver el estreno de Dragon Ball Super en Crunchyroll

Para disfrutar del capítulo 1 en máxima calidad y sin interrupciones, sigue estas recomendaciones:

Cuenta Premium activa: Los episodios en simulcast (estreno simultáneo con Japón) requieren una suscripción activa a Crunchyroll (planes Fan o Mega Fan). Descarga previa: Si planeas ver el episodio en un dispositivo móvil durante un viaje, recuerda que las cuentas Premium permiten la descarga de episodios para ver sin conexión. Verifica la calidad de tu conexión: Una velocidad mínima de 15 a 25 Mbps te garantizará una transmisión fluida en Full HD (1080p) o 4K si la plataforma lo habilita. Configura tu idioma preferido: El episodio estará disponible inicialmente en su idioma original con subtítulos en español. Los doblajes al español latino solerán anunciarse semanas después del estreno oficial.

Tráiler oficial

Ficha técnica