Este domingo 8 de noviembre se estrena oficialmente en Crunchyroll el capítulo 5 de “Dragon Ball Super: Beerus” en donde veremos la gran batalla entre el Dios de la Destrucción Beerus contra nuestro querido Gokú que acaba de transformarse en Super Sayajin Dios. ¿A qué hora estará disponible el nuevo episodio en la plataforma? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

Hora de estreno del capítulo 5 de “Dragon Ball Super: Beerus”

El episodio se estrenará este domingo 8 de noviembre. A continuación, te compartimos la guía de horarios por país para seguir la transmisión en plataformas autorizadas:

México: 08:00 AM.

08:00 AM. Costa Rica: 08:00 AM.

08:00 AM. El Salvador: 08:00 AM.

08:00 AM. Guatemala: 08:00 AM.

08:00 AM. Honduras, Nicaragua: 08:00 AM.

08:00 AM. Perú: 09:00 AM.

09:00 AM. Colombia: 09:00 AM.

09:00 AM. Ecuador: 09:00 AM.

09:00 AM. Panamá: 09:00 AM.

09:00 AM. Venezuela: 10:00 AM.

10:00 AM. Bolivia: 10:00 AM.

10:00 AM. República Dominicana: 10:00 AM.

10:00 AM. Puerto Rico: 10:00 AM.

10:00 AM. Argentina: 11:00 AM.

11:00 AM. Chile: 11:00 AM.

11:00 AM. Uruguay: 11:00 AM.

11:00 AM. Paraguay: 11:00 AM.

11:00 AM. Brasil: 11:00 AM.

11:00 AM. España: 04:00 PM (hora peninsular).

¿Cuándo se estrena el capítulo 2 de “Dragon Ball Super: Beerus”?

El quinto episodio está programado para estrenarse el domingo 8 de noviembre. La plataforma encargada de transmitir el simulcast a nivel global será Crunchyroll, el servicio de streaming por excelencia para la comunidad otaku.

¿De qué tratará el capítulo 5 de “Dragon Ball Super: Beerus”?

El punto fuerte del avance es el cara a cara entre Goku y Beerus. En las imágenes se observa a Goku envuelto en el característico aura ardiente de la transformación del Super Saiyajin Dios, liberando todo su poder frente a la imponente presencia del Dios de la Destrucción.

Por su parte, Beerus se muestra rodeado de una intensa energía púrpura y desatando ataques a gran escala, lo que demuestra que el combate alcanzará niveles cósmicos jamás vistos hasta ahora.

Pasos para ver el estreno de Dragon Ball Super en Crunchyroll

Para disfrutar del capítulo 1 en máxima calidad y sin interrupciones, sigue estas recomendaciones:

Cuenta Premium activa: Los episodios en simulcast (estreno simultáneo con Japón) requieren una suscripción activa a Crunchyroll (planes Fan o Mega Fan). Descarga previa: Si planeas ver el episodio en un dispositivo móvil durante un viaje, recuerda que las cuentas Premium permiten la descarga de episodios para ver sin conexión. Verifica la calidad de tu conexión: Una velocidad mínima de 15 a 25 Mbps te garantizará una transmisión fluida en Full HD (1080p) o 4K si la plataforma lo habilita. Configura tu idioma preferido: El episodio estará disponible inicialmente en su idioma original con subtítulos en español. Los doblajes al español latino solerán anunciarse semanas después del estreno oficial.

Tráiler oficial

Ficha técnica