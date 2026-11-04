Recientemente, se ha liberado de forma oficial el avance en video del Capítulo 5 de “Dragon Ball Super: Beerus”, un adelanto de poco más de treinta segundos que ha desatado una auténtica locura en las redes sociales y foros especializados puesto que tendremos una de las peleas más importantes animadas nuevamente, la de Gokú en contra de Beerus, el Dios de la Destrucción.

El despertar del ki divino: Goku alcanza el Super Saiyajin Dios

El eje central y más impactante que nos deja ver este nuevo adelanto es, sin lugar a dudas, la consagración de Gokú enfundado en el poder del Super Saiyajin Dios. En los primeros fragmentos del avance, la atmósfera cambia de manera radical al mostrar al legendario saiyajin liberando un flujo de energía incandescente que lo envuelve por completo en un aura ardiente de color rojo y anaranjado brillante.

Esta transformación, que representa un hito absoluto en la escala de poder del universo, deja en evidencia el esfuerzo monumental que ha realizado el protagonista para cruzar la barrera de los mortales comunes. La intensidad con la que grita mientras eleva su poder demuestra que no se trata de una pelea convencional; es un combate donde el destino del planeta está literalmente sobre los hombros de un guerrero que ha trascendido sus propios límites.

La pelea pertenece a la parte de la película de “La batalla de los dioses” que se estrenó en el año 2013.

Beerus, el Dios de la Destrucción: Una amenaza inquebrantable

En la otra esquina del cuadrilátero cósmico se encuentra el temible Beerus, el Dios de la Destrucción. El avance nos muestra al felino divino adoptando una postura imponente, rodeado de su característica y densa energía de tono púrpura oscuro que destila una autoridad abrumadora. A diferencia de las apariciones cómicas o relajadas que ha tenido en ciertos momentos de la trama, este adelanto nos recuerda la verdadera naturaleza de Beerus: una fuerza de la naturaleza capaz de desintegrar planetas enteros con un simple parpadeo.

Las imágenes revelan secuencias donde Beerus acumula esferas de energía concentrada y desata ataques a gran escala que iluminan el firmamento oscuro, poniendo a prueba la resistencia física y mental de Gokú. La tensión dramática en sus expresiones faciales —especialmente en los primeros planos de sus ojos amarillos llenos de expectativa y furia contenida— indica que el Dios de la Destrucción finalmente ha encontrado un rival digno que lo obliga a tomarse las cosas en serio, cumpliendo con la mítica profecía del pez Oráculo.

Lo que tienes que saber del nuevo capítulo de “Dragon Ball Super: Beerus”

A partir de los frenéticos cortes de escena que nos regala el avance oficial, podemos extraer varias conclusiones y teorías sobre lo que abordará narrativamente este nuevo capítulo: