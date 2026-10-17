El universo de Akira Toriyama sigue más vivo que nunca y la expectativa entre los fans de la franquicia está por las nubes. Tras un impactante primer episodio, la llegada de “Dragon Ball Super: Beerus” Capítulo 2 se ha convertido en el evento imperdible del fin de semana para toda la comunidad otaku. Si no quieres perderte ni un solo segundo de las nuevas aventuras de Goku, Vegeta y el Dios de la Destrucción, aquí te traemos la hora confirmada de estreno y los detalles oficiales para verlo en Crunchyroll este domingo 18 de octubre.

Hora de estreno del capítulo 2 de “Dragon Ball Super: Beerus”

Crunchyroll emitirá el segundo episodio en modalidad simulcast para España y Latinoamérica. A continuación, te compartimos el desglose de horarios confirmado según tu país:

México: 08:00 AM.

08:00 AM. Costa Rica: 08:00 AM.

08:00 AM. El Salvador: 08:00 AM.

08:00 AM. Guatemala: 08:00 AM.

08:00 AM. Honduras, Nicaragua: 08:00 AM.

08:00 AM. Perú: 09:00 AM.

09:00 AM. Colombia: 09:00 AM.

09:00 AM. Ecuador: 09:00 AM.

09:00 AM. Panamá: 09:00 AM.

09:00 AM. Venezuela: 10:00 AM.

10:00 AM. Bolivia: 10:00 AM.

10:00 AM. República Dominicana: 10:00 AM.

10:00 AM. Puerto Rico: 10:00 AM.

10:00 AM. Argentina: 11:00 AM.

11:00 AM. Chile: 11:00 AM.

11:00 AM. Uruguay: 11:00 AM.

11:00 AM. Paraguay: 11:00 AM.

11:00 AM. Brasil: 11:00 AM.

11:00 AM. España: 04:00 PM (hora peninsular).

¿Cuándo se estrena el capítulo 2 de “Dragon Ball Super: Beerus”?

El segundo episodio está programado para estrenarse el domingo 18 de octubre. La plataforma encargada de transmitir el simulcast a nivel global será Crunchyroll, el servicio de streaming por excelencia para la comunidad otaku.

¿De qué trata “Dragon Ball Super: Beerus” y qué podemos esperar?

Esta nueva narrativa pone el foco principal en la relación entre el Dios de la Destrucción del Universo 7, Beerus, y el ángel Whis, junto al camino de entrenamiento de Goku y Vegeta. A diferencia de arcos previos donde la amenaza era puramente terrestre, esta etapa profundiza en el lore cósmico del multiverso de Dragon Ball.

Pasos para ver el estreno de Dragon Ball Super en Crunchyroll

Para disfrutar del capítulo 1 en máxima calidad y sin interrupciones, sigue estas recomendaciones:

Cuenta Premium activa: Los episodios en simulcast (estreno simultáneo con Japón) requieren una suscripción activa a Crunchyroll (planes Fan o Mega Fan). Descarga previa: Si planeas ver el episodio en un dispositivo móvil durante un viaje, recuerda que las cuentas Premium permiten la descarga de episodios para ver sin conexión. Verifica la calidad de tu conexión: Una velocidad mínima de 15 a 25 Mbps te garantizará una transmisión fluida en Full HD (1080p) o 4K si la plataforma lo habilita. Configura tu idioma preferido: El episodio estará disponible inicialmente en su idioma original con subtítulos en español. Los doblajes al español latino solerán anunciarse semanas después del estreno oficial.

Tráiler oficial

Ficha técnica

Título original: ドラゴンボール超 ビルス ( Doragon Bōru Sūpā: Birusu )

ドラゴンボール超 ビルス ( ) Título internacional: Dragon Ball Super: Beerus

Obra original y concepto: Akira Toriyama

Akira Toriyama Estudio de animación: Toei Animation

Toei Animation Tipo de producción: Serie de anime (Versión mejorada y reconstruida)

Serie de anime (Versión mejorada y reconstruida) Fecha de estreno: Domingo, 11 de octubre de 2026

Domingo, 11 de octubre de 2026 Cadena de emisión en Japón: Fuji Television (FNS)

Fuji Television (FNS) Distribución internacional (Simulcast): Crunchyroll

Crunchyroll Otras plataformas confirmadas: Prime Video y Netflix (en fechas posteriores)

Prime Video y Netflix (en fechas posteriores) Formato de lanzamiento: Episodios semanales en idioma original con subtítulos

Episodios semanales en idioma original con subtítulos Género: Acción, Artes marciales, Fantasía, Ciencia ficción, Shōnen

Acción, Artes marciales, Fantasía, Ciencia ficción, Shōnen Clasificación sugerida: +13 (Shōnen)

El domingo 11 de octubre se perfila como una fecha histórica para los amantes del anime. Prepara tus bocadillos, asegura tu suscripción y ajusta tus alarmas según tu país para ser de los primeros en presenciar la nueva aventura de Goku en “Dragon Ball Super: Beerus”. ¡El universo del anime vuelve a encender sus motores!