Tras un arranque espectacular, los fanáticos del anime están listos para el lanzamiento del episodio 2 de “Dragon Ball Super: Beerus”, el nuevo capítulo que promete llevar la acción y la tensión al siguiente nivel. A continuación, te contamos todos los detalles sobre el estreno del capítulo 2 este domingo 18 de octubre, los horarios confirmados para Latinoamérica y España, y qué podemos esperar de esta nueva entrega en Crunchyroll.

¿Cuándo sale el capítulo 2 de Dragon Ball Super: Beerus?

El capítulo 2 de Dragon Ball Super: Beerus se estrena oficialmente este domingo 18 de octubre de 2026 a través de la plataforma Crunchyroll. El episodio estará disponible en simulcast para los usuarios Premium de Crunchyroll.

¿De qué trata “Dragon Ball Super: Beerus” y qué esperar del episodio 2?

El capítulo tiene de nombre “El Dios de la Destrucción se dirige al planeta Kaio”. Esto va a tomar como referencia los capítulos 3, 4 y 5 del “Dragon Ball Super” clásico. La entrega profundiza en el despertar y la mitología de Beerus, el Dios de la Destrucción del Universo 7, reexplorando y ampliando los eventos de la icónica saga del Dios Super Saiyajin con una animación renovada y secuencias inéditas.

Principales claves para el capítulo 2:

La búsqueda del Dios Super Saiyajin: Beerus continúa su viaje tras la profecía de su sueño premonitorio. El destino del planeta Kaio: Tras la primera toma de contacto con Goku, las diferencias de poder quedan en evidencia, preparando el terreno para la llegada del Dios a la Tierra. Calidad de animación de primer nivel: Toei Animation apuesta por un despliegue visual superior que promete emocionar tanto a los fans veteranos como a las nuevas generaciones.

Cómo ver Dragon Ball Super: Beerus capítulo 2 sub español y legal

Para disfrutar del estreno con subtítulos en español de forma oficial y en alta definición, solo debes acceder a la app o sitio web de Crunchyroll.

Paso 1: Inicia sesión con tu cuenta de Crunchyroll (requiere membresía activa para el simulcast).

Inicia sesión con tu cuenta de Crunchyroll (requiere membresía activa para el simulcast). Paso 2: Busca en el catálogo “Dragon Ball Super: Beerus” .

Busca en el catálogo . Paso 3: Selecciona el Capítulo 2 en la lista de episodios al momento de su liberación.

¿El capítulo 2 de Dragon Ball Super: Beerus tendrá doblaje al español latino?

Por el momento, el estreno en simulcast será en idioma original (japonés) con subtítulos en español. La confirmación del doblaje latino se anunciará en las próximas semanas.

¿Cuántos capítulos tendrá la saga de Beerus?

La serie contará con una cantidad limitada de episodios enfocados en redefinir este arco argumental fundamental del anime.

Ficha Técnica: Dragon Ball Super: Beerus