El universo creado por Akira Toriyama vuelve a paralizar a la comunidad del anime. Se ha confirmado de manera oficial que “Dragon Ball Super: Beerus” llegará al catálogo de Crunchyroll este domingo 11 de octubre, marcando uno de los eventos más esperados del año para los fanáticos de las aventuras de Goku y sus amigos.

Si estás listo para presenciar una nueva escala de poder divino y reencontrarte con los personajes más icónicos de la franquicia, aquí te contamos todos los detalles sobre esta entrega, su trama principal y la ficha técnica oficial del lanzamiento.

Sinopsis de “Dragon Ball Super: Beerus”

La historia nos sumerge nuevamente en los eventos que rodean al temible y carismático Dios de la Destrucción del Universo 7, Beerus, y su fiel asistente y maestro, Whis. En esta ocasión, la narrativa profundiza en las dinámicas del poder cósmico y los secretos que aún albergan los doce universos.

Tras los acontecimientos de las entregas anteriores, la paz en la Tierra se ve amenazada por el despertar de antiguos misterios ligados al origen y la jerarquía de los Dioses de la Destrucción. Goku y Vegeta deberán superar una vez más sus propios límites para proteger el planeta, mientras descubren que el rol de Beerus en el equilibrio del universo es mucho más complejo, crucial e imponente de lo que jamás imaginaron.

Fecha de estreno confirmada en Crunchyroll

El lanzamiento global de este esperado título está programado para el domingo 11 de octubre. Crunchyroll integrará el contenido a su catálogo internacional en idioma original con subtítulos en español, permitiendo que la comunidad disfrute de la entrega de manera simultánea en todo el mundo.

Esta fecha marca un hito importante dentro del calendario de estrenos de la temporada, consolidando el compromiso de la plataforma por traer las franquicias más influyentes de la animación japonesa directamente a los hogares de los espectadores de habla hispana.

¿Qué esperar de este regreso del universo “Dragon Ball”?

El enfoque centrado en Beerus no solo expande el lore de la obra, sino que también establece las bases para el futuro narrativo de la franquicia. Desde su primera aparición, el Dios de la Destrucción se convirtió en un pilar fundamental para la evolución de Goku y Vegeta, impulsándolos a alcanzar transformaciones divinas como el Super Saiyan God, el Super Saiyan Blue y el perfeccionamiento de sus doctrinas de combate.

Con una calidad de animación renovada y adaptada a las exigencias visuales de la industria actual, esta entrega promete secuencias de combate espectaculares y momentos de comedia característicos del sello de la saga.

Ficha técnica de “Dragon Ball Super: Beerus”