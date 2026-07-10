El Mundial 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, se encuentra en su recta final y muchas selecciones continúan enfrentándose para lograr el máximo objetivo que es ganar el ansiado trofeo de la FIFA. Por ello, en esta etapa decisiva de la competencia, los equipos buscan mostrar su mejor nivel y sus principales figuras suelen destacar en el campo, impulsadas por el incondicional apoyo de los hinchas que viven con intensidad esta gran fiesta del fútbol. En ese contexto, una de las grandes figuras del torneo ha sido, sin duda, Erling Haaland, quien alcanzó los siete goles en la competencia con Noruega. Sin embargo, debido a sus destacadas actuaciones en el campo, en redes sociales se han viralizado numerosos memes que comparan al delantero europeo con el antagonista de la saga Dragon Ball, Majin Buu, lo que incluso provocó la reacción del propio futbolista. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO ERLING HAALAND SOBRE SU COMPARACIÓN CON MAJIN BUU EN LAS REDES SOCIALES?

Este sábado 11 de julio, la selección de Noruega se enfrentará con Inglaterra por el pase a la semifinal del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium, en Estados Unidos. Uno de los grandes protagonistas de este encuentro será Erling Haaland, quien llega en un gran momento tras marcar un doblete frente a Brasil, actuación que le ha valido el reconocimiento de la prensa deportiva y de los hinchas. Por ello, en medio de las celebraciones, ‘El Vikingo’ ha protagonizado numerosos videos e imágenes virales en redes sociales.

Entre ellos destacan, con ayuda de la inteligencia artificial, el montaje de su rostro en Tiffany Wilson y de Vinícius Jr. en Latrell Spencer interpretando “A Thousand Miles” en la película “¿Y dónde están las rubias?“ y, más recientemente, el popular meme que lo compara con Majin Buu, personaje antagonista de Dragon Ball. Así, ante una divertida publicación de este personaje, el atacante del Manchester City, lejos de tomarlo negativamente, reaccionó de manera particular que sorprendió a más de uno: “Quiero decir, no estoy en desacuerdo”, escribió en Instagram.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA NACIONALIDAD DE LA PAREJA DE ERLING HAALAND?

Luego del histórico triunfo de la selección de Noruega por 2 a 1 frente a Brasil, los medios deportivos han destacado la calidad y desempeño de Erling Haaland. No obstante, tras las celebraciones por el pase a los cuartos de final en el Mundial 2026, ha llamado la atención el constante apoyo de Isabel Haugseng Johansen, novia del delantero, con quien mantiene una sólida relación desde hace varios años y ha formado una hermosa familia. Así, en medio de las versiones que atribuyen a la pareja del delantero una supuesta nacionalidad colombiana, diversos medios internacionales señalan que en realidad nació en Bryne, en Noruega.

En cuanto a su historia de amor, Isabel comenzó a practicar fútbol desde su adolescencia, un deporte con gran arraigo en Noruega. Aunque conocía a Haaland desde hace varios años porque pertenecían al mismo club, fue recién en 2021 cuando ambos decidieron iniciar una relación que han mantenido alejada del foco mediático. Asimismo, la pareja recién tuvo a su primer hijo en diciembre de 2024 y, desde entonces, ha optado por mantener su vida familiar en privado. Sin embargo, la joven de 22 años suele acompañar al futbolista en algunos de sus compromisos deportivos, conforme comparte Hola.