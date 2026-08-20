La selección peruana de vóley femenino ya tiene definido el camino que seguirá en el Campeonato Sudamericano 2026, una competencia que reunirá a las principales selecciones de la región y que tendrá como escenario a Río de Janeiro, Brasil. El certamen se desarrollará del 8 al 13 de septiembre y será importante para la ‘bicolor’, debido a que pondrá en juego plazas para el próximo Mundial y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Con el fixture confirmado y los horarios establecidos, los hinchas ya pueden conocer dónde seguir cada presentación del equipo dirigido por Antonio Rizola. Cabe recordar que el combinado nacional llegará al torneo después de amistosos que servirán para ajustar detalles y evaluar alternativas antes de afrontar sus partidos oficiales. Descubre dónde podrás ver los partidos de Perú y todos los detalles de su participación.

¿QUÉ CANAL TRANSMITIRÁ LOS PARTIDOS DE PERÚ EN EL SUDAMERICANO?

Los encuentros de la selección peruana femenina durante el Campeonato Sudamericano 2026 podrán verse por Latina TV, que volverá a llevar los partidos de la ‘bicolor’ a la señal abierta. La transmisión estará disponible mediante el canal 2 y también por el canal 702 en alta definición.

Los aficionados que no puedan seguir los compromisos desde un televisor también tendrán alternativas digitales. Latina permitirá acceder a su cobertura mediante su página web y aplicación, por lo que los partidos podrán ser vistos desde distintos dispositivos.

Foto referencial: Hugo Pérez/GEC

¿CUÁNDO JUGARÁ PERÚ EN EL CAMPEONATO SUDAMERICANO?

La selección peruana tendrá cinco compromisos durante la fase de todos contra todos. El calendario establecido para la ‘bicolor’ es el siguiente:

Perú vs Argentina | 8 de septiembre - 12:00 pm

| 8 de septiembre - 12:00 pm Perú vs Brasil | 9 de septiembre - 18:00 pm

| 9 de septiembre - 18:00 pm Perú vs Venezuela | 10 de septiembre -15:00 pm

| 10 de septiembre -15:00 pm Perú vs Colombia | 12 de septiembre - 8:30 am

| 12 de septiembre - 8:30 am Perú vs Chile | 13 de septiembre - 7:00 am

¿QUÉ CUPOS ESTÁN EN DISPUTA EN EL TORNEO?

La competencia tendrá un incentivo importante para las selecciones participantes, pues sus resultados definirán plazas hacia dos grandes eventos internacionales. El Sudamericano entregará tres cupos para el Mundial 2027, que se desarrollará en Estados Unidos y Canadá.

Según informa Infobae, para alcanzar uno de esos lugares, Perú tendrá que ubicarse dentro de los tres primeros puestos de la clasificación final. En cambio, la plaza para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 tendrá un requisito más exigente: únicamente el campeón del torneo podrá obtenerla.

¿CÓMO SE PREPARA PERÚ PARA LA COMPETENCIA?

Antes de viajar a Brasil, el conjunto dirigido por Antonio Rizola tendrá una prueba importante en Argentina. Perú disputará tres amistosos consecutivos frente a las ‘Panteras’ en el Microestadio Delmi de Salta, los días 22, 23 y 24 de agosto.

Para esta gira se incorporarán cinco jugadoras que no estuvieron en la Copa Sudamericana: Mirian Patiño, Lucía Magallanes, Aixa Vigil, Thaisa Mc Leod y Claudia Palza. Los encuentros servirán para que el entrenador pruebe variantes, mejore el funcionamiento colectivo y prepare al equipo para afrontar un torneo en el que cada resultado será determinante.

VÍDEO RECOMENDADO: