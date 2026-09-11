Sandra Ostos explica por qué la Selección Peruana de vóley no usa celulares. Foto: Sandra Ostos/Instagram
Sandra Ostos explica por qué la Selección Peruana de vóley no usa celulares. Foto: Sandra Ostos/Instagram
Por Redacción EC

La Selección peruana de vóley femenino atraviesa su participación en el campeonato con una particular medida implementada por el técnico Antonio Rizola: las jugadoras tienen restringido el acceso a sus celulares durante buena parte de la jornada.

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