La Selección peruana de vóley femenino atraviesa su participación en el campeonato con una particular medida implementada por el técnico Antonio Rizola: las jugadoras tienen restringido el acceso a sus celulares durante buena parte de la jornada.

Luego del triunfo ante Ecuador, la voleibolista peruana Sandra Ostos explicó los motivos de esta decisión y destacó que el objetivo es mantener la concentración del equipo, fortalecer la comunicación entre las integrantes y evitar que las críticas o comentarios en redes sociales afecten al grupo.

Sandra Ostos explica por qué la Selección Peruana de vóley no usa celulares. Foto: Sandra Ostos/Instagram

La jugadora agradeció al entrenador brasileño por haber establecido esta dinámica durante la competencia. “Doy muchas gracias al profe (Antonio) Rizola que no nos deja agarrar el celular. Nosotras no tenemos acceso al celular en este campeonato. Lo tenemos en los pocos tiempos libres que tenemos”, explicó Ostos.

La voleibolista detalló que las jugadoras pasan gran parte del día realizando actividades relacionadas con la competencia, por lo que el teléfono queda relegado a determinados momentos.

“Después almuerzo, desayuno, cena, video y todo lo que toque. O hasta la venida al partido y hasta regresar al partido no tenemos acceso al celular”, añadió.

La Selección Peruana prioriza la unión del grupo

Ostos consideró que la restricción también ha permitido que las integrantes del equipo aprovechen mejor los momentos libres para conversar y fortalecer sus vínculos.

“Y en el tiempo libre creo que todos nos comunicamos mucho, ya que tenemos ese tiempo para poder comunicarnos más”, señaló.

Para la voleibolista, mantenerse alejadas de las redes sociales también ayuda a proteger la concentración del grupo en un momento importante de la temporada.

Sandra Ostos explica por qué la Selección Peruana de vóley no usa celulares. Foto: Sandra Ostos/Instagram

“Hoy en día es mucho morbo y eso a nosotros no nos suma”

La representante de la Selección peruana sostuvo que las jugadoras son conscientes de que están expuestas a críticas y comentarios de personas que no conocen necesariamente lo que ocurre dentro del equipo.

“Pero a la vez también somos un grupo muy unido y sabemos que críticas de personas que no saben lo que una pasa día a día no suman”, afirmó.

En ese sentido, explicó que la decisión de no revisar constantemente los celulares también implica mantenerse al margen de las redes sociales.

“Entonces eso de nosotros representa el no ver los celulares, mucho menos leer las redes sociales, que hoy en día es mucho morbo en realidad, y más con las declaraciones que han salido, es realidad mucho morbo y eso a nosotros no nos suma”, sostuvo Ostos.

La voleibolista remarcó que la prioridad del plantel está puesta en su objetivo deportivo y en representar al país.

“Nosotros estamos acá para representar a nuestro país y para sentir que el país, todo el país y ustedes también se sientan orgullosos de nosotras, de poder vestir esta camiseta”, expresó.

Sandra Ostos: “El orgullo más grande es representar a su país”

La jugadora también fue consultada sobre lo que significa para ella vestir la camiseta de la Selección Peruana.

“Esto es un orgullo, esto es muy emocionante, estamos muy comprometidas y nada, eso es lo más lindo del mundo”, respondió.

Ostos destacó que representar al Perú constituye una de las mayores motivaciones para cualquier deportista. “Creo que ningún atleta puede mentir de que el orgullo más grande es representar a su país y estamos comprometidas con eso”, puntualizó.

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