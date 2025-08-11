La selección peruana de vóley culminó su participación en la Copa Panamericana, disputada en México, en el sexto lugar de la competencia, tras caer 3-2 ante su similar de Venezuela.
Si bien no se alcanzó llegar al podio de honor, las dirigidas por el brasileño Antonio Rizola tuvieron muchos de los rendimientos más altos del torneo.
Por tal motivo, dos de nuestras seleccionadas, Esmeralda Sánchez y Sandra Ostos, recibieron distinciones individuales durante la ceremonia de premiación.
Sánchez fue elegida como la mejor defensa, mejor receptora, y mejor líbero. En tanto, Ostos fue elegida como el mejor servicio.
Cabe mencionar que República Dominicana se quedó con el título del torneo, mientras que en segundo lugar terminó Colombia.
