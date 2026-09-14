La Liga 1 Te Apuesto 2026 no da tregua y la décima jornada del Torneo Clausura se perfila como una de las más electrizantes en lo que va de la temporada. Con la tabla de posiciones apretada en la zona alta, el plato fuerte del fin de semana estará concentrado en la Ciudad Imperial, donde Deportivo Garcilaso y Universitario de Deportes protagonizarán un mano a mano directo por el primer lugar de la clasificación.

El compromiso estelar de la fecha se disputará el sábado 19 de septiembre a las 6:00 p.m. en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El cuadro crema, flamante líder tras vencer a Alianza Lima en el clásico, defenderá la punta ante un ‘Pedacito de Cielo’ que marcha como escolta y busca hacerse fuerte en la altitud cusqueña para arrebatarle la cima al conjunto dirigido por Héctor Cúper.

Por su parte, Alianza Lima buscará pasar rápidamente la página del traspié sufrido en Matute cuando visite a UTC en Cajamarca el mismo sábado a las 3:30 p.m., en un duelo de alta exigencia donde los íntimos no tienen margen de error si pretenden seguir prendidos en la lucha. En tanto, Sporting Cristal abrirá la jornada sabatina recibiendo a Sport Huancayo en el Estadio Alberto Gallardo a la 1:15 p.m., con la obligación de sumar de a tres para meterse de lleno en la pelea.

La programación continuará el domingo 20 de septiembre con atractivos choques en provincias. FBC Melgar recibirá en Arequipa a Sport Boys a las 3:00 p.m. en un duelo de pronóstico reservado, mientras que Cienciano hará lo propio ante Universidad César Vallejo en el Cusco a las 5:30 p.m. La fecha se completará con los enfrentamientos entre Carlos A. Mannucci ante Atlético Grau en Trujillo y Los Chankas frente a Comerciantes Unidos en Andahuaylas.

Con la tabla al rojo vivo tanto en la lucha por el título como en la pelea por los cupos a torneos internacionales, esta décima fecha promete emociones de principio a fin. Los aficionados podrán seguir todas las incidencias de esta apasionante jornada a través de L1 Max y las plataformas de El Comercio.