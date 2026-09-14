Universitario visitará a Deportivo Garcilaso en el Cusco por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1.
Universitario visitará a Deportivo Garcilaso en el Cusco por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1.
Por Redacción EC

La Liga 1 Te Apuesto 2026 no da tregua y la décima jornada del Torneo Clausura se perfila como una de las más electrizantes en lo que va de la temporada. Con la tabla de posiciones apretada en la zona alta, el plato fuerte del fin de semana estará concentrado en la Ciudad Imperial, donde Deportivo Garcilaso y Universitario de Deportes protagonizarán un mano a mano directo por el primer lugar de la clasificación.

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