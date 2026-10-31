Jairo Concha. (Foto: GEC)
Jairo Concha. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Jairo Concha, mediocampista de Universitario de Deportes, admitió que, antes de la llegada de Fabián Bustos al banquillo ‘crema’, no se vio la mejor versión del equipo.

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