Jairo Concha, mediocampista de Universitario de Deportes, admitió que, antes de la llegada de Fabián Bustos al banquillo ‘crema’, no se vio la mejor versión del equipo.

“Los resultados se dieron a nuestro favor pero no sirve si nosotros no ganamos. Antes ganábamos pero no jugábamos del todo bien, ahora hemos encontrado un buen funcionamiento así que esperemos seguir así porque se viene la recta final”, mencionó.

Asimismo, fue consultado por los supuestos favorecimientos de los que se le acusa a la ‘U’ y fue contundente al respecto.

“No lo tomo de ninguna manera porque no siento eso, cada equipo se esfuerza para conseguir sus objetivos y eso del favorecimiento no lo veo”, indicó.

Por último, sobre su renovación dijo: “Estamos conversando aún, la intención de ambos es estar en buenos términos, hablar y tanto ellos como yo estamos enfocados en la recta final del campeonato”.