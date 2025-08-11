Cueva y cómo tiene a Emelec y Ecuador rendidos a sus pies: El plan para su vuelta estelar a la selección peruana

Antes de Christian Cueva, Emelec solo había ganado dos partidos de sus últimos seis, y solo marcó goles cuando consiguió los tres puntos. Con el peruano portando la ‘10’, el cuadro eléctrico apenas perdió un encuentro de nueve. Y el peruano, titular en siete -no juega desde el 30 de julio cuando salió lesionado del partido ante Miguel Iturralde por la Copa Ecuador- aportó dos goles y dos asistencias, además de darle un peso importante al ataque de su equipo.

Christian tuvo un inicio de año brillante con Cienciano: metió seis goles y dio cuatro asistencias, entre Liga 1 y Copa Sudamericana. Fue clave para que el ‘Papá’ llegue a octavos de final del torneo continental dejando atrás al mismísimo Atlético Mineiro, actual subcampeón de la Libertadores. Sin embargo, sorprendió cuando dejó atrás el club cusqueño para firmar por un Emelec que estaba -aún está- peleando por no descender en Ecuador.

Christian Cueva sus números en Emelec Partidos: 7 Minutos: 496 Goles: 2 Asistencias: 2 Pases clave: 15 Ocasiones claras creadas: 2 Precisión en los pases: 80% Centros precisos: 11

Los motivos, contados en El Comercio, fueron muchos. Primero porque no se sintió valorado por Cienciano al no tener una oferta de renovación hasta que tomó forma lo de Emelec. Segundo porque quiso demostrar -y demostrarse- que, a sus 33 años, tenía combustible para brillar en el extranjero. Y tercero porque su meta final es volver a la selección peruana.

Este Diario pudo conocer que la decisión de Óscar Ibáñez de no convocarlo para los partidos de junio, con la importancia que tenía, fueron un duro golpe para el volante. Sentía que había hecho méritos para ser llamado, pero el técnico no lo tuvo en sus planes porque, más allá de los futbolístico, siempre quiso cuidar la armonía recuperada en un vestuario golpeado por los resultados adversos.

“Las puertas abiertas de la selección las tiene siempre”, declaró el técnico de la Bicolor en la primera conferencia de prensa tras su convocatoria. No estaba Christian y era el nombre que se repetía más por la prensa. Incluso tras la lesión de André Carrillo, quien no jugó en Colombia, Ibáñez tampoco lo llamó. El DT, en ese momento, valoró los esfuerzos de la ‘Culebra’ por querer recuperarse.

¿Cueva será convocado para los últimos dos partidos por Eliminatorias?

“Cueva los va a salvar, nadie puede quejarse”, señaló Roberto Bonafont, reconocido periodista ecuatoriano. “Sabemos que es un jugador diferente”, lo elogió su técnico Christian Nasuti. “Es el mejor extranjero que ha llegado al fútbol ecuatoriano”, sentenció Jorge Espín, hombre de prensa del país norteño.

Desde que llegó, Cueva solo ha recibido elogios en Ecuador. Es, como lo califican, el llamado a ser el salvador de Emelec. Y su rendimiento en el campo responde a todos los que se rinden a sus pies: es el mejor jugador de Emelec y fue elegido el jugador de la fecha en una oportunidad.

Sin embargo, recién el último fin de semana completó un partido completo. Y eso es lo que en la Videna estaban esperando, que el ‘10’ esté entero físicamente para poder competir en unas Eliminatorias. En lo que va del año, Cueva solo ha jugado 90 minutos en dos partidos.

“Denme dos meses y de ahí volvemos a hablar”, afirmó Christian cuando le preguntaron cuándo iba a estar en su plenitud física. El ‘10’ tiene un entrenador personal en Ecuador, hace turnos fuera del club y tiene una dieta muy estricta. La misión es clara: volver a la selección peruana para cerrar bien las Eliminatorias.

“A Christian hay que dejarlo tranquilo, que vaya buscando su mejor forma física y futbolística. Creo que ha dado un paso importante ahora al ir al extranjero. Lo queremos todos y él lo sabe, sabe que toda la selección lo quiere. Pero hay que dejarlo tranquilo que está evolucionando muy bien. Para la convocatoria falta mucho, pero son todos jugadores de selecciones, jugadores que les das la camiseta y se meten en la cancha. Con ellos no hay problema. Pero, repito, hay que dejarlo en paz, que siga en esa progresión que está teniendo”, respondió el técnico Óscar Ibáñez en una reciente entrevista con este Diario. Solo está en seleccionador convocarlo.

