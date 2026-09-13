Christian Cueva celebró la victoria de Sport Boys sobre Deportivo Garcilaso y destacó que el conjunto chalaco continúa luchando por mantenerse entre los primeros puestos del Torneo Clausura.

“Contento porque creo que merecimos el triunfo. Generamos ocasiones de gol, solamente faltaba concretar. Contento porque seguimos en la lucha”, comentó Cueva tras conseguir los tres puntos.

El mediocampista también destacó la labor desarrollada por Carlos Desio y su comando técnico, resaltando especialmente el respaldo que encontró dentro del plantel durante esta etapa profesional.

“Creo que Carlos ya lo sabe, es una persona muy especial al igual que su comando técnico. Rescato lo que el grupo me genera a mí, me da en este momento en mi carrera”, añadió.

Para Cueva, el respaldo recibido por sus compañeros resulta importante en su recuperación futbolística, mientras Sport Boys busca mantenerse competitivo y continuar peleando por posiciones destacadas durante el Clausura.