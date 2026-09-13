Por Redacción EC

Christian Cueva celebró la victoria de Sport Boys sobre Deportivo Garcilaso y destacó que el conjunto chalaco continúa luchando por mantenerse entre los primeros puestos del Torneo Clausura.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.