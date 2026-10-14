Pamela López volvió a pronunciarse públicamente sobre la conflictiva situación que atraviesa con su expareja, el futbolista Christian Cueva, y su actual pareja, Pamela Franco. En una reciente entrevista con “Magaly TV La Firme”, la empresaria abordó la presunta denuncia que habría presentado la cantante en su contra y respondió con declaraciones que involucran directamente al futbolista. Sus palabras estuvieron relacionadas con la situación familiar que atraviesa junto a sus hijos, un tema que nuevamente despierta el interés del público por las diferencias entre los involucrados. ¿Qué reveló la expareja de ‘Aladino’ y por qué decidió pronunciarse públicamente? A continuación, te contamos los detalles de sus declaraciones y las razones detrás de sus recientes cuestionamientos.

¿QUÉ ACUSACIÓN REALIZÓ PAMELA LÓPEZ CONTRA CHRISTIAN CUEVA?

Durante la entrevista, Pamela López aseguró que cuenta con informes periciales relacionados con una presunta afectación psicológica que habría alcanzado tanto a ella como a sus hijos. Según explicó, los menores participaron en entrevistas mediante la cámara Gesell y existiría documentación sobre las consecuencias emocionales que, de acuerdo con su versión, estarían vinculadas con su padre.

“Sí existe un informe, no solamente para mí sino para mis hijos. Ellos pasaron cámara Gesell, sí hay una afectación psicológica por parte del progenitor”, manifestó la empresaria.

Además, López cuestionó la actitud que atribuye a Pamela Franco frente a su situación personal y sostuvo que determinadas acciones de la cantante habrían incrementado su sufrimiento. Estas declaraciones corresponden a la versión de la empresaria y no acreditan por sí mismas responsabilidades legales.

¿PAMELA LÓPEZ YA FUE NOTIFICADA DE LA PRESUNTA DENUNCIA DE PAMELA FRANCO?

La expareja de Christian Cueva también aclaró que, hasta el momento de la entrevista, no había sido notificada oficialmente sobre la supuesta denuncia por daño psicológico presentada por la intérprete.

De acuerdo con su relato, se enteró de la acusación mediante un video publicado en TikTok, en lugar de recibir una comunicación formal en su domicilio. Por ello, cuestionó la manera en que conoció la información.

“Primero informarles de que no he sido notificada formalmente. No ha llegado a mi casa ninguna denuncia”, afirmó.

López añadió que anteriormente habría recibido numerosas cartas notariales de Pamela Franco y del padre de sus hijos. Sin embargo, insistió en que todavía no tenía una notificación oficial sobre esta nueva acusación, según informa el diario La República.

¿POR QUÉ PAMELA LÓPEZ CALIFICÓ LA DENUNCIA DE PAMELA FRANCO COMO UN SHOW MEDIÁTICO?

Pamela López consideró que la presunta denuncia podría responder a un interés por conseguir exposición pública. Para sustentar su opinión, mencionó una reciente publicación de Franco relacionada con la promoción de panetones y una organización no gubernamental.

“Yo considero que esto es un show mediático”, expresó, cuestionando las acciones públicas de la cantante en medio de la controversia.

Finalmente, López volvió a referirse a Christian Cueva y aseguró que el futbolista habría cancelado a última hora una salida con uno de sus hijos para asistir al estadio acompañado de Pamela Franco. Según sostuvo, este episodio habría afectado a los menores.

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