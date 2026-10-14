¡No se quedó callada! Pamela López lanza FUERTE acusación contra Christian Cueva | Composición EC: @pamelalopezoficial / @cueva10oficial
¡No se quedó callada! Pamela López lanza FUERTE acusación contra Christian Cueva | Composición EC: @pamelalopezoficial / @cueva10oficial
Por José Templo

Pamela López volvió a pronunciarse públicamente sobre la conflictiva situación que atraviesa con su expareja, el futbolista Christian Cueva, y su actual pareja, Pamela Franco. En una reciente entrevista con “Magaly TV La Firme”, la empresaria abordó la presunta denuncia que habría presentado la cantante en su contra y respondió con declaraciones que involucran directamente al futbolista. Sus palabras estuvieron relacionadas con la situación familiar que atraviesa junto a sus hijos, un tema que nuevamente despierta el interés del público por las diferencias entre los involucrados. ¿Qué reveló la expareja de ‘Aladino’ y por qué decidió pronunciarse públicamente? A continuación, te contamos los detalles de sus declaraciones y las razones detrás de sus recientes cuestionamientos.

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