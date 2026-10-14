La cantante denunció a Pamela López por violencia psicológica | Foto: Archivo EC / Composición EC
La cantante denunció a Pamela López por violencia psicológica | Foto: Archivo EC / Composición EC
Por Redacción EC

La cantante Pamela Franco formalizó una denuncia por violencia psicológica en la Comisaría de Miraflores contra Pamela López, tras los comentarios emitidos en el programa de streaming ‘Vale Todo’ el pasado 10 de octubre, donde calificó de “clandestinas” tanto a ella como a sus seguidoras.

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