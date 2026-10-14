La cantante Pamela Franco formalizó una denuncia por violencia psicológica en la Comisaría de Miraflores contra Pamela López, tras los comentarios emitidos en el programa de streaming ‘Vale Todo’ el pasado 10 de octubre, donde calificó de “clandestinas” tanto a ella como a sus seguidoras.

La abogada de la cantante, Medaly Barrientos, afirmó que los comentarios afectaron emocionalmente a su patrocinada y a su grupo de admiradoras, señalando que este delito contempla penas de dos a cinco años de cárcel.

“Habría vociferado una serie de insultos y ataques que ya no solo vienen en contra de la señora Pamela Franco, sino que ya acarrea un tema de un fandom. En ese sentido, ya no solo viene denigrating a una mujer, sino ahora ya expresándose de varias mujeres”, declaró Barrientos.

Este nuevo recurso se suma a una querella por difamación que Franco presentó contra López en 2024, próxima a entrar a juicio, en medio del mediático conflicto que ambas mantienen por el futbolista Christian Cueva.

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¿Cómo inició esta nueva disputa entre las Pamelas?

La polémica estalló cuando Pamela López criticó públicamente la fundación de una entidad de ayuda para niños con autismo impulsada por la cumbiambera.

Durante la emisión, López preguntó entre burlas si el club de fans de la cantante se llamaba “Las clandestinas” y le exigió guardar silencio.

Ante esto, el club oficial Pinky’s de Pamela Franco emitió un comunicado de rechazo:

“No somos ‘clandestinas’ ni aceptamos insinuaciones que pretendan denigrarnos [...]. Somos mujeres que merecemos respeto y no permitiremos que se normalicen las burlas ni el maltrato psicológico”.

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El grupo advirtió además que entre sus miembros hay menores de edad expuestas a este tipo de agresiones en redes sociales.

Tras conocerse la denuncia, López publicó una foto haciendo un gesto de silencio con la frase: “Calladita te ves más clandestina”. Sin embargo, hasta el momento, no ha emitido ningún descargó ni pronunciamiento formal al respecto.