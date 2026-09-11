Además, la cumbiambera sostuvo que Cueva "es terco, terco, terco, yo tengo mi genio y no doy el brazo a torcer" | Foto: Instagram
Además, la cumbiambera sostuvo que Cueva "es terco, terco, terco, yo tengo mi genio y no doy el brazo a torcer" | Foto: Instagram
Por Redacción EC

La cantante Pamela Franco declaró que no tiene planes de boda ni de compromiso formal con el futbolista Christian Cueva hasta que este concrete su divorcio de Pamela López, casados desde diciembre de 2019.

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