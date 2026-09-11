La cantante Pamela Franco declaró que no tiene planes de boda ni de compromiso formal con el futbolista Christian Cueva hasta que este concrete su divorcio de Pamela López, casados desde diciembre de 2019.

Durante una entrevista para el espacio digital Edson Pa’ Qué Más, descartó la posibilidad de realizar un matrimonio simbólico o fijar una fecha para casarse si la situación legal del jugador no queda resuelta previamente.

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“A mí primero me gustaría que exista el papel, si no, sería ‘floro’” , manifestó al referirse a los trámites de separación del integrante del club Sport Boys.

Asimismo, Franco mencionó que por el momento no existe un anillo de compromiso y señaló que existe un plazo para definir el futuro de su relación con el deportista, sin detallar el tiempo límite.

“Hay fecha de caducidad, pero no voy a decir hasta cuándo”, agregó la cantante respecto al vínculo con el jugador peruano.

Pamela Franco responde a las acusaciones de Melanie Martínez y niega haberla bloqueado o haberle retirado apoyo legal. Aclara que solo la ayudó a contactar una abogada y que no tuvo más participación en sus პრობლემas, pidiendo que no se inventen mentiras ni polémicas.

En el mismo programa, la vocalista también abordó aspectos de la convivencia con Cueva y se refirió a las diferencias de carácter que sostiene con el futbolista durante su rutina.

“Es terco, terco, terco, yo tengo mi genio y no doy el brazo a torcer”, concluyó la intérprete al referirse a la dinámica de pareja que mantiene con el exseleccionado nacional.

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