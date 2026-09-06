Pamela López volvió a referirse públicamente a Christian Cueva y, esta vez, lanzó un particular pedido a Pamela Franco. La influencer solicitó a la actual pareja del futbolista que lo ayude a cumplir con una deuda de S/80 mil que, según afirmó, mantiene con su madre desde 2023.

Durante su participación en el podcast ‘Q’ Bochinche’, López recordó que su madre le prestó dicha cantidad de dinero al futbolista y aseguró que existe una letra firmada como respaldo del compromiso. “En el año 2023, mi mamá le prestó 80 mil soles. Él firmó una letra”, manifestó.

La expareja de Cueva remarcó que esta obligación económica es independiente de los conflictos que ambos mantienen tras su separación. “Ella no tiene nada que ver en nuestra situación, nuestra ruptura, en los engaños, en todos los temas legales que tenemos”, sostuvo, al señalar que el dinero corresponde al fruto del trabajo de su madre.

Pamela López le hizo un pedido especial a Pamela Franco para que apoye a Christian Cueva a pagar sus deudas pendientes. (Foto: Captura de video: "Q'BOCHINCHE")

En ese contexto, Pamela López se dirigió directamente a Pamela Franco y recordó algunas declaraciones de la cantante sobre el apoyo que debe existir dentro de una relación. Por ello, le pidió que ayude al futbolista a cancelar el monto pendiente.

Incluso, López planteó que Pamela Franco podría prestarle el dinero a Christian Cueva para que este pueda saldar la deuda con su madre. “Si no puedes hacerlo tú, que sea él quien se haga responsable… o tú puedes prestarle, así él te debe a ti y ustedes matan sus pulgas”, expresó.

Pese a los conflictos que aún mantienen, Pamela López aseguró que el vínculo entre Cueva y sus hijos viene mejorando progresivamente. Explicó que está tratando de “levantar la bandera de la paz” y que ha permitido que el futbolista comparta más tiempo con los menores, especialmente cuando ella debe cumplir con sus compromisos laborales.

Pamela López le hizo un pedido especial a Pamela Franco para que apoye a Christian Cueva a pagar sus deudas pendientes. (Foto: Captura de video: "Q'BOCHINCHE")

Sin embargo, la influencer aclaró que todavía existen asuntos pendientes entre ambos. Según declaró, actualmente mantienen siete procesos legales, aunque espera que puedan conversar y solucionar los temas que continúan enfrentándolos. Por su parte, Christian Cueva, consultado sobre la nueva relación de López, señaló que está tratando de “llevar las cosas bien” con la madre de sus hijos.