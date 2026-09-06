Pamela López le hizo un pedido especial a Pamela Franco para que apoye a Christian Cueva a pagar sus deudas pendientes. (Foto: Captura de video: "Q'BOCHINCHE")
Pamela López le hizo un pedido especial a Pamela Franco para que apoye a Christian Cueva a pagar sus deudas pendientes. (Foto: Captura de video: "Q'BOCHINCHE")
Por Redacción EC

Pamela López volvió a referirse públicamente a Christian Cueva y, esta vez, lanzó un particular pedido a Pamela Franco. La influencer solicitó a la actual pareja del futbolista que lo ayude a cumplir con una deuda de S/80 mil que, según afirmó, mantiene con su madre desde 2023.

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