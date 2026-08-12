Pamela López es captada besándose con productor musical dentro de su auto.
Pamela López es captada besándose con productor musical dentro de su auto.
Por Redacción EC

Pamela López volvió a estar en el centro de la atención mediática luego de que las cámaras de Amor y Fuego la captaran besándose con un productor musical dentro de un automóvil. Las imágenes fueron difundidas después de que la empresaria terminara su relación con el cantante Paul Michael, con quien estuvo poco más de un año.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.