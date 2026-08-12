Pamela López volvió a estar en el centro de la atención mediática luego de que las cámaras de Amor y Fuego la captaran besándose con un productor musical dentro de un automóvil. Las imágenes fueron difundidas después de que la empresaria terminara su relación con el cantante Paul Michael, con quien estuvo poco más de un año.

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López había participado previamente de un almuerzo junto a Macarena Gastaldo, Varo Vargas y otros integrantes del podcast Nadie sabe. Posteriormente, fue recogida por un empresario musical y ambos permanecieron juntos durante varias horas. El momento que llamó la atención ocurrió cuando las cámaras registraron un beso entre ambos dentro del vehículo.

El hombre fue identificado como Franco Portales Aliaga, productor musical que radica en Miami y que estaría trabajando con la orquesta Los Conquistadores de la Salsa. Antes de que se difundieran las imágenes, López ya había sido consultada sobre su vínculo con él y reconoció que ambos estaban saliendo.

“Es mi amigo. Nos estamos conociendo, me parece un chico lindo, guapo, interesante y todo bien”, respondió la empresaria durante una llamada para el podcast. Además, dejó claro que no considera que exista algo que ocultar: “No hay nada que esconder, nadie hace daño a nadie, estoy soltera, estoy disfrutando, estoy conociendo y nada más” .

La aparición del nuevo acompañante ocurre semanas después de que López anunciara el final de su relación con Paul Michael. En junio, la empresaria comunicó mediante sus redes sociales que había decidido ponerle punto final a su romance con el cantante de salsa, luego de poco más de un año juntos.

Paul Michael y Pamela López estuvieron en una relación por un año. / LENIN TADEO

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En aquella oportunidad, López explicó que había decidido cerrar esa etapa porque consideraba que era lo mejor para ambos. Sin revelar los motivos específicos de la separación, sostuvo que las circunstancias de la relación solo eran conocidas por las dos personas involucradas y Dios. Ahora, sus recientes imágenes con Portales han abierto un nuevo capítulo en su vida sentimental, aunque ella evita definir todavía el vínculo como una relación formal.

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