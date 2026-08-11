Silvia Cornejo se comunicó con el programa “Amor y Fuego” para hablar de las imágenes que mostraban a su aún esposo en una situación cercana con Analia Jiménez. (Foto: Instagram - @silviacornejo87 / Captura de video - "Amor y Fuego")
Silvia Cornejo se comunicó con el programa “Amor y Fuego” para hablar de las imágenes que mostraban a su aún esposo en una situación cercana con Analia Jiménez. (Foto: Instagram - @silviacornejo87 / Captura de video - "Amor y Fuego")
Por Redacción EC

Silvia Cornejo confirmó que está embarazada de su segundo hijo con Jean Paul Gabuteau y anunció el fin de su relación con el empresario. La exreina de belleza comunicó su decisión luego de que se difundieran imágenes de su aún esposo junto a Analía Jiménez, con quien fue captado en una situación comprometedora.

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