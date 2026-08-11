Silvia Cornejo confirmó que está embarazada de su segundo hijo con Jean Paul Gabuteau y anunció el fin de su relación con el empresario. La exreina de belleza comunicó su decisión luego de que se difundieran imágenes de su aún esposo junto a Analía Jiménez, con quien fue captado en una situación comprometedora.

En una comunicación telefónica con el programa “Amor y Fuego”, Silvia Cornejo habló sobre la situación que atraviesa y aseguró que las imágenes de Gabuteau y Jiménez la tomaron por sorpresa. La conductora señaló que se enteró de lo ocurrido poco antes de comunicarse con el programa.

Cornejo explicó que Jean Paul Gabuteau le había dicho que saldría con un grupo de amigos. Incluso, según relató, al día siguiente ambos participaron en una reunión familiar junto a amigos. Por ello, la difusión del ampay generó un fuerte impacto en ella. “Me cayó como un balde de agua fría”, manifestó.

Silvia Cornejo asegura que Analía Jiménez nunca ha sido pareja de su esposo Jean Paul Gabuteau. (Foto: Captura de video - "Amor y Fuego")

En conversación con Rodrigo González y Gigi Mitre, la conductora confirmó públicamente que espera a su segundo hijo con Gabuteau. La noticia se conocía hasta entonces solo como un rumor, pero fue la propia Silvia quien decidió confirmar su embarazo durante la entrevista. La pareja ya tiene un hijo de nueve años.

“Sí, estoy esperando el segundo hijo de Jean Paul Gabuteau; pero esto no es un limitante para continuar con él. Hoy termina mi relación con él, ya no más. Ya perdoné, creí en él. Tiene que hacerse cargo de sus actos”, aseguró Silvia Cornejo.

De esta manera, Silvia Cornejo dejó claro que su embarazo no cambiará la decisión que tomó respecto a su relación. La exreina de belleza aseguró que ha perdonado situaciones anteriores y que llegó a un punto en el que considera necesario ponerle fin al vínculo sentimental que mantuvo durante 11 años.

Jean Paul Gabuteau y Analía Jiménez una vez más siendo ampayados mientras Silvia Cornejo está embarazada. (Foto: Captura de video - "Amor y Fuego")

Además, sostuvo que el empresario debe hacerse responsable de sus actos y que ahora su prioridad es cuidar la estabilidad emocional de su hijo y del bebé que viene en camino. Como se recuerda, Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau tuvieron una relación de casi 11 años marcada, según sus palabras, por momentos difíciles y perdones anteriores.