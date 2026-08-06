Tras finalizar su relación con ‘Sir Winston’, Sheyla Rojas fue captada con el excongresista Joaquín Ramírez. (Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme")
Tras finalizar su relación con ‘Sir Winston’, Sheyla Rojas fue captada con el excongresista Joaquín Ramírez. (Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme")
Por Redacción EC

Sheyla Rojas rompió su silencio y confesó públicamente que está conociendo al excongresista Joaquín Ramírez, con quién ha sido captado dentro del auto del empresario en situaciones comprometedoras. La exchica reality señaló que se encuentra feliz en esta nueva etapa de su vida.

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