Sheyla Rojas rompió su silencio y confesó públicamente que está conociendo al excongresista Joaquín Ramírez, con quién ha sido captado dentro del auto del empresario en situaciones comprometedoras. La exchica reality señaló que se encuentra feliz en esta nueva etapa de su vida.

En un entrevista con Magaly Medina, Sheyla Rojas contó detalles sobre sus recientes salidas con el empresario Joaquín Ramírez y dijo que no ha descartado el matrimonio en su vida.

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“No descarto nada en el futuro, pero sí soy más precavida, no salgo con cualquiera. Me gusta que el hombre tenga los pantalones bien puestos, que sea trabajador, honesto y comprometido en tener una relación seria… Por ahora estoy contenta, nos estamos conociendo. No me impresionan los lujos, sino que sea exitoso en lo que hace”, dijo la exchica reality.

Sheyla Rojas en Magaly TV La Firme.

Como se recuerda, Sheyla Rojas fue captada con el excongresista dentro de un auto en situaciones comprometedoras. Según las imágenes de “Magaly TV, la firme” se muestran a la modelo muy cercana al empresario.

“Yo no estoy con nadie. No quiero decir mucho de lo que pasa. No es que me esté chapando o besando con todo el mundo, porque tampoco es así, obviamente”, respondió Sheyla al ser consultada sobre si le dio un beso al excongresista.

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Ante lo sucedido, Sheyla Rojas aclaró que está soltera y tiene todo el derecho de conocer a alguien. “Estoy contenta, estoy soltera, tengo derecho a conocer y en este caso a Joaquín que me parece A1. Ya teníamos comunicación, pero recién lo estoy conociendo. Súper atento conmigo”, resaltó.

Sheyla Rojas lanza sorpresivos post mientras conoce al excongresista Joaquín Ramírez.

Magaly Medina también le recordó que Joaquín Ramírez es un excongresista que está investigado por presuntos delitos de lavado de activos, organización criminal y fraude empresarial. Ante esto, la modelo tuvo una peculiar respuesta.

“Sí, pero yo estoy conociendo el lado de él. Veo que es muy trabajador. Se pueden decir muchas cosas negativas de las personas. Nadie está libre de denuncias, pero veo que es un hombre exitoso. Me parece injusto que a veces manchen el nombre de alguien con facilidad. Sé que todo va a llegar a buen puerto”, replicó Sheyla Rojas.